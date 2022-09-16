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Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин
Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать его встречу с Владимиром... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:46
2022-09-16T19:28
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
россия
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским, по словам Путина, Эрдоган вносит серьезный вклад в нормализацию обстановки и решение ряда серьезных вопросов вокруг кризиса."Да он все время предлагает встречу с Зеленским на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого, президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, скажем, по продовольственным решениям, продовольственного вопроса, вывоз украинского зерна через Одессу - это же в значительной степени результат его работы, поэтому он действительно вносит серьезный вклад в решение ряда серьезных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, отвечая на вопрос о том, озвучивал ли президент Эрдоган предложение провести встречу с Зеленским.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, россия, украина, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Турция
18:46 16.09.2022 (обновлено: 19:28 16.09.2022)
 
Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин

Путин: Эрдоган предлагает организовать встречу с Зеленским и вносит серьезный вклад

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским, по словам Путина, Эрдоган вносит серьезный вклад в нормализацию обстановки и решение ряда серьезных вопросов вокруг кризиса.
"Да он все время предлагает встречу с Зеленским на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого, президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, скажем, по продовольственным решениям, продовольственного вопроса, вывоз украинского зерна через Одессу - это же в значительной степени результат его работы, поэтому он действительно вносит серьезный вклад в решение ряда серьезных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, отвечая на вопрос о том, озвучивал ли президент Эрдоган предложение провести встречу с Зеленским.

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