https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408471.html

Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин

Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать его встречу с Владимиром... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:46

2022-09-16T18:46

2022-09-16T19:28

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

россия

украина

турция

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским, по словам Путина, Эрдоган вносит серьезный вклад в нормализацию обстановки и решение ряда серьезных вопросов вокруг кризиса."Да он все время предлагает встречу с Зеленским на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого, президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, скажем, по продовольственным решениям, продовольственного вопроса, вывоз украинского зерна через Одессу - это же в значительной степени результат его работы, поэтому он действительно вносит серьезный вклад в решение ряда серьезных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, отвечая на вопрос о том, озвучивал ли президент Эрдоган предложение провести встречу с Зеленским.

https://ria.ru/20220916/turtsiya-1816721153.html

россия

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, россия, украина, турция