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ВС России поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 16.09.2022
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ВС России поразили девять украинских пунктов управления
ВС России поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 16.09.2022
ВС России поразили девять украинских пунктов управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:08
2022-09-16T13:08
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 234-х районах, сообщили в пятницу в Минобороны."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:08 16.09.2022
 
ВС России поразили девять украинских пунктов управления

Минобороны: ВС поразили девять пунктов управления ВСУ, 65 артиллерийских подразделений

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 234-х районах, сообщили в пятницу в Минобороны.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах", - сообщили в Минобороны.
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