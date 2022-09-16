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ВС России поразили девять украинских пунктов управления

ВС России поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 16.09.2022

ВС России поразили девять украинских пунктов управления

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:08

2022-09-16T13:08

2022-09-16T13:08

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 234-х районах, сообщили в пятницу в Минобороны."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

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в мире, россия, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины