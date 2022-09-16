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"Вкусно — и точка" пообещала открыть все рестораны в России до конца года - РИА Новости, 16.09.2022
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"Вкусно — и точка" пообещала открыть все рестораны в России до конца года
"Вкусно — и точка" пообещала открыть все рестораны в России до конца года - РИА Новости, 16.09.2022
"Вкусно — и точка" пообещала открыть все рестораны в России до конца года
Преемник McDonald's "Вкусно - и точка" за первые три месяца работы обслужил уже 100 миллионов посетителей и намерен открыть все 850 ресторанов сети по стране до РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:47
2022-09-16T15:53
россия
экономика
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Преемник McDonald's "Вкусно - и точка" за первые три месяца работы обслужил уже 100 миллионов посетителей и намерен открыть все 850 ресторанов сети по стране до конца года, а в ближайшие три года довести их количество минимум до 1 тысячи, заявил гендиректор компании Олег Пароев."За три месяца мы обслужили больше 100 миллионов гостей, и это прекрасный результат, гораздо выше того, что мы изначально ожидали и на что мы рассчитывали", - сказал он в интервью каналу "Россия 24". По его словам, первые три месяца работы были "интересными" для компании: было "огромное количество" сложностей с поставщиками, продукцией, ребрендингом и другими вопросами. "Я могу сейчас действительно с радостью сказать, что практически большую часть этих вопросов мы уже решили", - отметил Пароев.По его словам, компания открыла практически все рестораны, работавшие в России на начало марта 2022 года под брендом McDonald's. "Мы открыли практически все наши предприятия. Из 850 предприятий, которые работали на начало марта, у нас сейчас открыты уже 818, и мы планируем открыть все оставшиеся предприятия ну как минимум до конца года. Это связано уже с определенными техническими сложностями", - сказал Пароев."Мы уже производим брендированную упаковку... Я считаю, что упаковка красивая, красочная и будет радовать глаз наших гостей. Есть определенная преемственность с предыдущим брендом... Чтобы обеспечить огромное количество наших гостей всей этой упаковкой, нам требуется время для того, чтобы ее произвести. Мы ожидаем, что первая упаковка у нас начнет появляться в наших предприятиях где-то в ноябре и до конца года вся наша продукция, мы очень рассчитываем, будет продаваться только в новой упаковке", - добавил он.Также Пароев заверил, что пиво в сети ресторанов не появится никогда. "Мы семейный ресторан, и наша концепция не меняется. Мы никогда не будем продавать в наших ресторанах", - сказал он. "Один из наших бывших франчайзи - франчайзи компании McDonald's, который не договорился с ними на сегодняшний день о своей работе под брендом "Вкусно - и точка", компания которая работала на транспортных хабах в Москве и Санкт-Петербурге, начал продавать пиво в своих предприятиях, но они не имеют к нам на сегодняшний день никакого отношения", - добавил он.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html
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россия, экономика, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
Россия, Экономика, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Олег Пароев
14:47 16.09.2022 (обновлено: 15:53 16.09.2022)
 
"Вкусно — и точка" пообещала открыть все рестораны в России до конца года

Директор "Вкусно — и точка" Пароев пообещал открыть все рестораны в России до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Преемник McDonald's "Вкусно - и точка" за первые три месяца работы обслужил уже 100 миллионов посетителей и намерен открыть все 850 ресторанов сети по стране до конца года, а в ближайшие три года довести их количество минимум до 1 тысячи, заявил гендиректор компании Олег Пароев.
"За три месяца мы обслужили больше 100 миллионов гостей, и это прекрасный результат, гораздо выше того, что мы изначально ожидали и на что мы рассчитывали", - сказал он в интервью каналу "Россия 24". По его словам, первые три месяца работы были "интересными" для компании: было "огромное количество" сложностей с поставщиками, продукцией, ребрендингом и другими вопросами. "Я могу сейчас действительно с радостью сказать, что практически большую часть этих вопросов мы уже решили", - отметил Пароев.
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По его словам, компания открыла практически все рестораны, работавшие в России на начало марта 2022 года под брендом McDonald's. "Мы открыли практически все наши предприятия. Из 850 предприятий, которые работали на начало марта, у нас сейчас открыты уже 818, и мы планируем открыть все оставшиеся предприятия ну как минимум до конца года. Это связано уже с определенными техническими сложностями", - сказал Пароев.
"Мы уже производим брендированную упаковку... Я считаю, что упаковка красивая, красочная и будет радовать глаз наших гостей. Есть определенная преемственность с предыдущим брендом... Чтобы обеспечить огромное количество наших гостей всей этой упаковкой, нам требуется время для того, чтобы ее произвести. Мы ожидаем, что первая упаковка у нас начнет появляться в наших предприятиях где-то в ноябре и до конца года вся наша продукция, мы очень рассчитываем, будет продаваться только в новой упаковке", - добавил он.
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Также Пароев заверил, что пиво в сети ресторанов не появится никогда. "Мы семейный ресторан, и наша концепция не меняется. Мы никогда не будем продавать в наших ресторанах", - сказал он. "Один из наших бывших франчайзи - франчайзи компании McDonald's, который не договорился с ними на сегодняшний день о своей работе под брендом "Вкусно - и точка", компания которая работала на транспортных хабах в Москве и Санкт-Петербурге, начал продавать пиво в своих предприятиях, но они не имеют к нам на сегодняшний день никакого отношения", - добавил он.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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РоссияЭкономикаMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)Олег Пароев
 
 
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