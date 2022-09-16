https://ria.ru/20220916/ukraina-1817254824.html
Сенатор назвал Украину страной-террористом
Сенатор назвал Украину страной-террористом - РИА Новости, 16.09.2022
Сенатор назвал Украину страной-террористом
Украина является государством-террористом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:01
2022-09-16T14:01
2022-09-16T14:01
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина является государством-террористом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка."Украина является государством-террористом", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор назвал Украину страной-террористом
Сенатор Джабаров назвал Украину государством-террористом