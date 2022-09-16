https://ria.ru/20220916/ukraina-1817254824.html

Сенатор назвал Украину страной-террористом

Сенатор назвал Украину страной-террористом - РИА Новости, 16.09.2022

Сенатор назвал Украину страной-террористом

Украина является государством-террористом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:01

2022-09-16T14:01

2022-09-16T14:01

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина является государством-террористом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка."Украина является государством-террористом", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр