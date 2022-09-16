https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html
Минпросвещения обсуждает возможность создания нового учебника истории
Минпросвещения обсуждает возможность создания нового учебника истории - РИА Новости, 16.09.2022
Минпросвещения обсуждает возможность создания нового учебника истории
В России может появиться единый учебник, который объединит всеобщую и отечественную историю, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:46
2022-09-16T12:46
2022-09-16T14:14
россия
общество
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России может появиться единый учебник, который объединит всеобщую и отечественную историю, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с единороссами."Вот мы сейчас говорим с авторами, чтобы у нас была консолидированная здесь позиция и был, может быть, новый учебник по истории, объединяющий, может быть, и всеобщую историю, и историю России, и переход к единому предмету "История", где будет преподаваться в том числе то содержание, которое есть сейчас под всеобщей историей и историей России", — сказал он.По словам Кравцова, вскоре планируется утвердить федеральный перечень, в котором по каждому предмету останется только один учебник. Сейчас, уточнил он, все учебники проходят доскональную экспертизу.На этой неделе Госдума приняла закон о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Такие программы будет разрабатывать и утверждать Минпросвещения. Как поясняла глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, в результате в России появится стандарт, нижняя планка знаний, которые ребенку должны дать в школе. Кроме того, Минпросвещения сможет финансировать разработку учебников из средств госзаказа.
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
12:46 16.09.2022 (обновлено: 14:14 16.09.2022)
Минпросвещения обсуждает возможность создания нового учебника истории
Минпросвещения обсуждает с авторами возможность создания нового учебника истории