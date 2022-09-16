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ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня" - РИА Новости, 16.09.2022
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ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня" - РИА Новости, 16.09.2022
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"
Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:21
2022-09-16T20:28
в мире
си цзиньпин
дэвид коэн
китай
тайвань
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году, передает в пятницу телеканал CNN.При этом, как утверждает Коэн, на данном этапе американская разведка не склонна считать, что руководство КНР приняло окончательное решение по вопросу возможного вторжения на Тайвань.
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в мире, си цзиньпин, дэвид коэн, китай, тайвань, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Си Цзиньпин, Дэвид Коэн, Китай, Тайвань, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
20:21 16.09.2022 (обновлено: 20:28 16.09.2022)
 
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"

ЦРУ заявило, что Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к "захвату Тайваня" к 2027 году

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году, передает в пятницу телеканал CNN.
При этом, как утверждает Коэн, на данном этапе американская разведка не склонна считать, что руководство КНР приняло окончательное решение по вопросу возможного вторжения на Тайвань.

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