https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня" - РИА Новости, 16.09.2022
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"
Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:21
2022-09-16T20:21
2022-09-16T20:28
в мире
си цзиньпин
дэвид коэн
китай
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центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году, передает в пятницу телеканал CNN.При этом, как утверждает Коэн, на данном этапе американская разведка не склонна считать, что руководство КНР приняло окончательное решение по вопросу возможного вторжения на Тайвань.
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в мире, си цзиньпин, дэвид коэн, китай, тайвань, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Си Цзиньпин, Дэвид Коэн, Китай, Тайвань, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
20:21 16.09.2022 (обновлено: 20:28 16.09.2022)
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"
ЦРУ заявило, что Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к "захвату Тайваня" к 2027 году