https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html

ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"

ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня" - РИА Новости, 16.09.2022

ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:21

2022-09-16T20:21

2022-09-16T20:28

в мире

си цзиньпин

дэвид коэн

китай

тайвань

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году, передает в пятницу телеканал CNN.При этом, как утверждает Коэн, на данном этапе американская разведка не склонна считать, что руководство КНР приняло окончательное решение по вопросу возможного вторжения на Тайвань.

https://ria.ru/20220916/zabluzhdenie-1817387573.html

китай

тайвань

сша

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в мире, си цзиньпин, дэвид коэн, китай, тайвань, сша, центральное разведывательное управление (цру)