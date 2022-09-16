https://ria.ru/20220916/trunova-1817029977.html

Наталья Трунова: регионы уже начинают ощущать сложности с бюджетом

Наталья Трунова: регионы уже начинают ощущать сложности с бюджетом - РИА Новости, 16.09.2022

Наталья Трунова: регионы уже начинают ощущать сложности с бюджетом

Рост доходов многих регионов осенью сильно замедлится, говорит аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. В интервью РИА Новости она рассказала, почему нужно... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:00

2022-09-16T10:00

2022-09-16T10:00

интервью

наталья трунова

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство финансов рф (минфин россии)

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Рост доходов многих регионов осенью сильно замедлится, говорит аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. В интервью РИА Новости она рассказала, почему нужно помогать регионам-донорам, стоит ли распространять льготную ипотеку на вторичный рынок жилья, как обстоят дела с переселением людей из аварийного фонда, и почему ситуацию на рынке труда нужно оценивать не по статистике безработицы, а по динамике доходов населения. Беседовали Диляра Солнцева и Лейла Хамзиева.– Наталья Александровна, Счетная палата тщательно следит за региональными бюджетами. Какие регионы в этом году самые устойчивые?– В силу конъюнктуры мировых цен у нас небывалый профицит консолидированного бюджета по итогам первого полугодия – порядка 1,2 триллиона рублей. Это действительно беспрецедентные цифры, но не надо обольщаться, потому что 42% этого профицита приходится на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Кемеровскую область. Положительную динамику показывают регионы, которые ориентированы на нефтегазовый и угольный экспорт, и центры, где расположены головные офисы этих компаний. Всего 16 регионов у нас закончили полугодие с дефицитом, но некоторые регионы уже начинают ощущать сложности. Это, прежде всего, машиностроительные, автомобильные регионы.Когда мы будем анализировать данные за девять месяцев, думаю, что увидим чуть больше регионов, которые если и не будут иметь дефицит, но будут балансировать на грани, потому что рост их доходов очень сильно замедлится. Это затронет регионы, в которых металлургический сектор занимает существенную долю в экономике: они получили высокие доходы в первом квартале за счет поступлений от налога на прибыль за прошлый год, но сейчас, когда Европа закрылась для российских металлургов, как они будут себя чувствовать – большой вопрос.То же самое касается и регионов, зависящих от добычи и экспорта углеводородов. Нужно минимум два-три года для того, чтобы увеличить внутреннее потребление металлопродукции. И какое-то время уйдет на перенаправление поставок ТЭК. Поэтому считаем, что призыв Минфина формировать резервы абсолютно оправдан, чтобы потом можно было их использовать, в том числе для компенсации тех же недополученных доходов.– Регионы прислушиваются?– В зависимости от своих возможностей. Как правило, вице-губернатор по финансам – это одна из самых устойчивых позиций в правительствах регионов, некоторые работают больше 15 лет. Они прошли уже далеко не один кризис, не одну тяжелую ситуацию. Поэтому при минимальной возможности, естественно, любой наш российский человек и уж тем более министр финансов старается сформировать подушку безопасности. Но не в ущерб социальным обязательствам и уже начатым проектам. При этом все понимают, что как только закончатся меры в отношении бизнеса (мораторий на банкротство, отсрочка по налогам и тому подобное), бизнес будет принимать решения о дальнейшей деятельности. И это также может повлиять на объем налоговых доходов.– То есть регионов-доноров станет меньше?– В 2022 году количество регионов, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, составило 23. Их число выросло на 10 по сравнению с предыдущим годом. И мне кажется, что как раз их нужно какое-то время более интенсивно поддерживать, чтобы они не потеряли устойчивость, чтобы им не обрубали "хвост" и стимул еще лучше работать. К сожалению, мотивации добиваться финансовой устойчивости, без дотаций у многих регионов практически нет. Потому что сокращаются не только дотации из федерального бюджета, но и по субсидиям, установленный им предельный уровень софинансирования ниже, чем у дотационных регионов.– Видите ли вы риски того, что может вырасти безработица в регионах?– Тот всплеск, которого все ожидали весной, не случился. Часть иностранного бизнеса, который приостановил деятельность в России, продолжает платить зарплаты персоналу. Если ситуация изменится, то не стоит забывать, что самая большая концентрация этих компаний была в основном в Московской, Ленинградской и Калужской областях. Рынок труда там крайне динамичный, очень быстро подстраивающийся под разного рода изменения, и тут, я думаю, каких-то страшных моментов точно не произойдет. Сложнее ситуация в моногородах. Ряд из них уже почувствовали на себе ситуацию.Безработица находится на рекордно низком уровне – менее 4%. По экспертным оценкам, в статистику попадает около 30% от реального числа безработных, поскольку в ней учитываются те, кто встал на соответствующий учет. Но нужно понимать, что у нас невысокий уровень пособия по безработице, и многие люди не регистрируются на бирже труда, стараются сами решить свои проблемы. Поэтому проблемы на рынке труда нужно оценивать не по статистике безработицы, а по уровню доходов населения и потребления.– Можно сказать, что регионы все-таки выбрали уже более сберегательную модель поведения?– Я думаю, что мы пока не перешли к сберегательной модели. Это просто невозможно сделать из-за реализации национальных проектов, так как нельзя остановить строительство дорог, жилья, социальной инфраструктуры.– Счетная палата недавно предлагала изменить механизм льготной ипотеки, исключив из нее студии и однокомнатные квартиры. Получила ли эта инициатива поддержку в правительстве?– Действительно, мы выступили с рядом инициатив, в том числе по ориентации механизма льготной ипотеки на нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Также была инициатива ограничить в структуре строящегося жилья долю однокомнатных квартир и студий до 35% в проектах, которые получают государственную поддержку. На текущий момент вопрос находится на рассмотрении правительства.– Какова сейчас ситуация с ценами на вторичном рынке жилья? Стоит ли запускать программу льготной ипотеки на вторичном рынке, так как новое жилье недоступно во многих регионах?– Росстат отмечает увеличение цен на первичном рынке: по состоянию на конец второго квартала 2022 года стоимость типовой квартиры на первичном рынке повысилась на 31% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, на вторичном рынке – лишь на 1,5%. Но вместо того, чтобы применять механизм льготной ипотеки для вторички (который стал одной из причин такого роста цен на первичном рынке), необходимо формировать механизмы снижения стоимости на первичном рынке. Также решать проблему доступности жилья, в том числе за счет расширения механизмов улучшения жилищных условий, изменяя модель рынка жилья.Начать следует с мероприятий по выводу найма и аренды из "теневой" зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая ГЧП, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компаниям создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого.– Ухудшилась в регионах ситуация с переселением из аварийного и ветхого жилья из-за кризиса, а также с капремонтом зданий и сетей?– Темпы расселения аварийного и ветхого жилья в 2022 году увеличились. В рамках федерального проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за семь месяцев 2022 года переселены 112,3 тысячи человек из 1,794 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда, что составляет соответственно 149% и 137% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Вместе с тем Счетной палатой отмечаются некоторые проблемы в части расселения аварийного фонда в рамках этого федерального проекта: темпы признания многоквартирных домов аварийными существенно превышают темпы их расселения.Что касается текущей ситуации в части капитального ремонта зданий, то по сравнению с 2021 годом она практически не изменилась. Так, в настоящее время программы капитального ремонта реализуются в 723,4 тысячи многоквартирных домов, что фактически соответствует уровню 2021 года общей площадью 2,7 миллиарда метров, в которых проживают 88,8 миллиона человек или 61% населения страны.Основной способ формирования фондов капитального ремонта в 2022 году осуществляется на счет регионального оператора, что говорит, к сожалению, о низкой вовлеченности собственников в вопрос сохранения и улучшения своего жилья.

https://ria.ru/20220914/byudzhet-1816724521.html

https://ria.ru/20210710/regiony-1740704864.html

https://ria.ru/20210225/konferentsiya-1598969189.html

https://realty.ria.ru/20220914/zhile-1816568894.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, наталья трунова, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии)