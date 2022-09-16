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На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова - РИА Новости, 16.09.2022
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На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова
На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова - РИА Новости, 16.09.2022
На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова
Тайвань считает, что слова президента РФ Владимира Путина о приверженности России принципу "одного Китая", умаляют суверенитет Тайваня и заявляют, что Москва... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:44
2022-09-16T09:44
в мире
тайвань
китай
россия
шос
владимир путин
си цзиньпин
конгресс сша
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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Тайвань считает, что слова президента РФ Владимира Путина о приверженности России принципу "одного Китая", умаляют суверенитет Тайваня и заявляют, что Москва поддерживает Пекин из-за того, что Китай помог сохранить экономическую стабильность России, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова в пятницу.Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил в четверг Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС. По его словам, "твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая"."Министерство иностранных дел выражает решительный протест и решительно осуждает ложные заявления, умаляющие суверенитет Тайваня", - говорится в тексте.В заявлении говорится, что Россия делает такие заявления, которые "умаляют суверенитет Тайваня", из-за того, что Китай "помог сохранить экономическую стабильность России" после того, как на Москву рядом стран были наложены санкции.В тексте подчеркивается, что КНР и Тайвань "не находятся под юрисдикцией друг друга", между двумя сторонами "существуют огромные различия" с точки зрения демократии, свободы, прав человека и верховенства закона.Сочетание китайского и российского авторитаризма "представляет угрозу для международного сообщества, наносит ущерб миру, стабильности и демократическим свободам", заявили на Тайване.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.
https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993830.html
https://ria.ru/20220907/kongressmeny-1815216311.html
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в мире, тайвань, китай, россия, шос, владимир путин, си цзиньпин, конгресс сша
В мире, Тайвань, Китай, Россия, ШОС, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Конгресс США
09:44 16.09.2022
 
На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова

В МИД Тайваня заявили, что слова Путина об одном Китае умаляют суверенитет острова

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Тайвань считает, что слова президента РФ Владимира Путина о приверженности России принципу "одного Китая", умаляют суверенитет Тайваня и заявляют, что Москва поддерживает Пекин из-за того, что Китай помог сохранить экономическую стабильность России, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова в пятницу.
Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил в четверг Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС. По его словам, "твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая".
"Министерство иностранных дел выражает решительный протест и решительно осуждает ложные заявления, умаляющие суверенитет Тайваня", - говорится в тексте.
В заявлении говорится, что Россия делает такие заявления, которые "умаляют суверенитет Тайваня", из-за того, что Китай "помог сохранить экономическую стабильность России" после того, как на Москву рядом стран были наложены санкции.
В тексте подчеркивается, что КНР и Тайвань "не находятся под юрисдикцией друг друга", между двумя сторонами "существуют огромные различия" с точки зрения демократии, свободы, прав человека и верховенства закона.
Сочетание китайского и российского авторитаризма "представляет угрозу для международного сообщества, наносит ущерб миру, стабильности и демократическим свободам", заявили на Тайване.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.

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В миреТайваньКитайРоссияШОСВладимир ПутинСи ЦзиньпинКонгресс США
 
 
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