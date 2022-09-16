https://ria.ru/20220916/tayvan-1817172468.html

На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова

На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова - РИА Новости, 16.09.2022

На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова

Тайвань считает, что слова президента РФ Владимира Путина о приверженности России принципу "одного Китая", умаляют суверенитет Тайваня и заявляют, что Москва... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:44

2022-09-16T09:44

2022-09-16T09:44

в мире

тайвань

китай

россия

шос

владимир путин

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конгресс сша

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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Тайвань считает, что слова президента РФ Владимира Путина о приверженности России принципу "одного Китая", умаляют суверенитет Тайваня и заявляют, что Москва поддерживает Пекин из-за того, что Китай помог сохранить экономическую стабильность России, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова в пятницу.Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил в четверг Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС. По его словам, "твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая"."Министерство иностранных дел выражает решительный протест и решительно осуждает ложные заявления, умаляющие суверенитет Тайваня", - говорится в тексте.В заявлении говорится, что Россия делает такие заявления, которые "умаляют суверенитет Тайваня", из-за того, что Китай "помог сохранить экономическую стабильность России" после того, как на Москву рядом стран были наложены санкции.В тексте подчеркивается, что КНР и Тайвань "не находятся под юрисдикцией друг друга", между двумя сторонами "существуют огромные различия" с точки зрения демократии, свободы, прав человека и верховенства закона.Сочетание китайского и российского авторитаризма "представляет угрозу для международного сообщества, наносит ущерб миру, стабильности и демократическим свободам", заявили на Тайване.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.

https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993830.html

https://ria.ru/20220907/kongressmeny-1815216311.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, россия, шос, владимир путин, си цзиньпин, конгресс сша