https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки - РИА Новости, 16.09.2022
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки
Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:39
2022-09-16T02:39
2022-09-16T02:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/86/1057878697_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_b7bc65a8efdb0428f8d6c9838b4e1693.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD.При этом Клингбейл выразил надежду на ежедневный мониторинг ситуации на Украине, чтобы Берлин смог решить, "какой нужно сделать следующий шаг".Ранее о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву писало Bloomberg. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220915/postavki-1816870495.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/86/1057878697_113:0:1370:943_1920x0_80_0_0_b74a8b36764dd2156fd83860f65791c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Германия
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки
Сопредседатель СДПГ Клингбейл рассказал о договоренности Запада не поставлять Киеву танки