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В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки - РИА Новости, 16.09.2022
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки
Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:39
2022-09-16T02:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD.При этом Клингбейл выразил надежду на ежедневный мониторинг ситуации на Украине, чтобы Берлин смог решить, "какой нужно сделать следующий шаг".Ранее о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву писало Bloomberg. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Германия
02:39 16.09.2022
 
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки

Сопредседатель СДПГ Клингбейл рассказал о договоренности Запада не поставлять Киеву танки

© AP Photo / Michael SohnНемецкий танк Leopard-2
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий танк Leopard-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD.
"Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца", — заявил политик.
При этом Клингбейл выразил надежду на ежедневный мониторинг ситуации на Украине, чтобы Берлин смог решить, "какой нужно сделать следующий шаг".
Ранее о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву писало Bloomberg. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.
На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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