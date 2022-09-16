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В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки

В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки - РИА Новости, 16.09.2022

В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки

Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:39

2022-09-16T02:39

2022-09-16T02:39

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины не могут передать ей свои основные боевые танки из-за соответствующей договоренности между собой, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD.При этом Клингбейл выразил надежду на ежедневный мониторинг ситуации на Украине, чтобы Берлин смог решить, "какой нужно сделать следующий шаг".Ранее о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву писало Bloomberg. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, германия