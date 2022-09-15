17:48 15.09.2022 (обновлено: 00:37 16.09.2022)
В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины
Bloomberg: Запад договорился не поставлять Украине боевые танки собственного производства
© AP Photo / Michael SohnНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, но не спешит ими делиться из-за негласной договоренности, установленной среди западных стран, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
"Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства", — говорится в материале.
По мнению автора, Берлин не решится пойти на такой шаг без предварительного согласования с союзниками, ведь если он будет первым, то его же потом смогут обвинить в эскалации.
Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил Клут.
"Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность", — пояснил журналист.
На этой неделе канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без союзников. Речь шла, в частности, о поставках танков Leopard 2. Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Берлин за такую позицию.
Ранее в четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.
На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.