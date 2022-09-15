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В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины - РИА Новости, 16.09.2022
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В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины
В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины - РИА Новости, 16.09.2022
В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины
Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, но не спешит ими делиться из-за негласной договоренности, установленной среди западных... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-15T17:48
2022-09-16T00:37
в мире
андреас клут
олаф шольц
дмитрий кулеба
украина
нато
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, но не спешит ими делиться из-за негласной договоренности, установленной среди западных стран, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут."Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства", — говорится в материале.По мнению автора, Берлин не решится пойти на такой шаг без предварительного согласования с союзниками, ведь если он будет первым, то его же потом смогут обвинить в эскалации. Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил Клут.На этой неделе канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без союзников. Речь шла, в частности, о поставках танков Leopard 2. Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Берлин за такую позицию.Ранее в четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, андреас клут, олаф шольц, дмитрий кулеба, украина, нато, германия, вооруженные силы украины, мид украины
В мире, Андреас Клут, Олаф Шольц, Дмитрий Кулеба, Украина, НАТО, Германия, Вооруженные силы Украины, МИД Украины
17:48 15.09.2022 (обновлено: 00:37 16.09.2022)
 
В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины

Bloomberg: Запад договорился не поставлять Украине боевые танки собственного производства

© AP Photo / Michael SohnНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, но не спешит ими делиться из-за негласной договоренности, установленной среди западных стран, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
"Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства", — говорится в материале.
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По мнению автора, Берлин не решится пойти на такой шаг без предварительного согласования с союзниками, ведь если он будет первым, то его же потом смогут обвинить в эскалации.
Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил Клут.
"Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность", — пояснил журналист.
На этой неделе канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без союзников. Речь шла, в частности, о поставках танков Leopard 2. Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Берлин за такую позицию.
Олаф Шольц в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным
Ранее в четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.
На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
В миреАндреас КлутОлаф ШольцДмитрий КулебаУкраинаНАТОГерманияВооруженные силы УкраиныМИД Украины
 
 
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