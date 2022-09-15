https://ria.ru/20220915/ukraina-1817061828.html

В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины

В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины - РИА Новости, 16.09.2022

В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины

Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, но не спешит ими делиться из-за негласной договоренности, установленной среди западных... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-15T17:48

2022-09-15T17:48

2022-09-16T00:37

в мире

андреас клут

олаф шольц

дмитрий кулеба

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нато

германия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, но не спешит ими делиться из-за негласной договоренности, установленной среди западных стран, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут."Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства", — говорится в материале.По мнению автора, Берлин не решится пойти на такой шаг без предварительного согласования с союзниками, ведь если он будет первым, то его же потом смогут обвинить в эскалации. Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил Клут.На этой неделе канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без союзников. Речь шла, в частности, о поставках танков Leopard 2. Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Берлин за такую позицию.Ранее в четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки киевскому режиму Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220915/germaniya-1816964785.html

https://ria.ru/20220915/telefon-1817037181.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

украина

германия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, андреас клут, олаф шольц, дмитрий кулеба, украина, нато, германия, вооруженные силы украины, мид украины