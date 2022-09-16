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ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/svo-1817144763.html
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель
Украина открыла огонь по городу Валуйки, погиб мирный житель, двое пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T01:42
2022-09-16T08:52
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
сергей потапов
вооруженные силы украины
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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по городу Валуйки, погиб мирный житель, двое пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он также сообщил, что на место выехал начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы."Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания", — добавил Гладков.Позднее в пресс-службе филиала "Россети Центр" — "Белгородэнерго" — рассказали РИА Новости, что после атаки ВСУ электроснабжение в Валуйках и ближайших селах нарушено, но персонал предприятия не пострадал.Уточняется, что сейчас энергетики переводят питание потребителей на резервные схемы. Социально значимые объекты получают электричество в первую очередь от резервных источников снабжения.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 18 августа ВСУ обстреляли село Тимоново Валуйского городского округа. В результате загорелся склад с боеприпасами. В Брянской, Курской, а также Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, сергей потапов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Потапов, Вооруженные силы Украины
01:42 16.09.2022 (обновлено: 08:52 16.09.2022)
 
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель

Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле города Валуйки силами ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по городу Валуйки, погиб мирный житель, двое пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал губернатор.

Он также сообщил, что на место выехал начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы.
"Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания", — добавил Гладков.
Позднее в пресс-службе филиала "Россети Центр" — "Белгородэнерго" — рассказали РИА Новости, что после атаки ВСУ электроснабжение в Валуйках и ближайших селах нарушено, но персонал предприятия не пострадал.
"Сегодня ночью подверглась обстрелу подстанция 330 кВ "Валуйки" ЧП МЭС Центра ФСК ЕЭС, в результате чего нарушилось электроснабжение потребителей города и близлежащих сел. Расположенное рядом с подстанцией здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас энергетики переводят питание потребителей на резервные схемы. Социально значимые объекты получают электричество в первую очередь от резервных источников снабжения.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 18 августа ВСУ обстреляли село Тимоново Валуйского городского округа. В результате загорелся склад с боеприпасами. В Брянской, Курской, а также Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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