https://ria.ru/20220916/svo-1817144763.html

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель

Украина открыла огонь по городу Валуйки, погиб мирный житель, двое пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T01:42

2022-09-16T01:42

2022-09-16T08:52

специальная военная операция на украине

происшествия

валуйки

белгородская область

вячеслав гладков

сергей потапов

вооруженные силы украины

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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Украина открыла огонь по городу Валуйки, погиб мирный житель, двое пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он также сообщил, что на место выехал начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы."Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания", — добавил Гладков.Позднее в пресс-службе филиала "Россети Центр" — "Белгородэнерго" — рассказали РИА Новости, что после атаки ВСУ электроснабжение в Валуйках и ближайших селах нарушено, но персонал предприятия не пострадал.Уточняется, что сейчас энергетики переводят питание потребителей на резервные схемы. Социально значимые объекты получают электричество в первую очередь от резервных источников снабжения.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 18 августа ВСУ обстреляли село Тимоново Валуйского городского округа. В результате загорелся склад с боеприпасами. В Брянской, Курской, а также Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

валуйки

белгородская область

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происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, сергей потапов, вооруженные силы украины