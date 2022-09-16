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Глава ЛНР заявил, что любая попытка наступления на республику будет отбита
Глава ЛНР заявил, что любая попытка наступления на республику будет отбита - РИА Новости, 16.09.2022
Глава ЛНР заявил, что любая попытка наступления на республику будет отбита
Любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны войск Киева будет отбита, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T00:35
2022-09-16T00:35
2022-09-16T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Любая попытка контрнаступления на Луганскую Народную Республику со стороны войск Киева будет отбита, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с родственниками погибших героев республики."Хочу заверить, что оснований для паники нет. Союзные войска гарантируют безопасность наших границ. Я с уверенностью заявляю, что любая предпринятая врагом попытка контрнаступления будет отбита, и мы продолжим освобождение братской Донецкой Народной Республики от украинских националистов, выполнение задач по денацификации и демилитаризации Украины. На нашу территорию враг допущен не будет", — заявил глава ЛНР.Пасечник уточнил, что сейчас в республике в штатном режиме работают предприятия, заводы, выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные пособия, а российские специалисты продолжают принимать меры по восстановлению инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
00:35 16.09.2022 (обновлено: 08:33 16.09.2022)
Глава ЛНР заявил, что любая попытка наступления на республику будет отбита
Глава ЛНР Пасечник заверил, что любая попытка контрнаступления на республику будет отбита