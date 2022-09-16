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Посольство России в США рассказало, что скрывается за выпадами Америки - РИА Новости, 16.09.2022
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Посольство России в США рассказало, что скрывается за выпадами Америки
Посольство России в США рассказало, что скрывается за выпадами Америки - РИА Новости, 16.09.2022
Посольство России в США рассказало, что скрывается за выпадами Америки
Посольство России в США заявило, что помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс своими антироссийскими выпадами пытается замаскировать РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:54
2022-09-16T05:54
в мире
хуан гуаидо
сергей шойгу
николас мадуро
сша
россия
венесуэла
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в США заявило, что помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс своими антироссийскими выпадами пытается замаскировать неприглядную правду о политике США в отношении Венесуэлы.Ранее Николс на слушаниях в сенате США заявил, что власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа. По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании."Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики. Секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны. Этот факт, к слову, был признан Государственным контрольным управлением США", - говорится в заявлении посольства.Диппредставительство считает, что американцы, продолжая признавать Хуана Гуаидо главой Венесуэлы, не только вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и "пытаются юридически обосновать "заморозку" (а по сути - кражу) авуаров законного правительства" Венесуэлы. Посольство подчеркивает, что на венесуэльском направлении США "комбинируют методы экономического удушения и "цветных" революций".В заявлении указано, что РФ развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе "с опорой на проверенные временем узы дружбы" и готова и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран континента и Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20220915/afganistan-1816878625.html
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сша
россия
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в мире, хуан гуаидо, сергей шойгу, николас мадуро, сша, россия, венесуэла
В мире, Хуан Гуаидо, Сергей Шойгу, Николас Мадуро, США, Россия, Венесуэла
05:54 16.09.2022
 
Посольство России в США рассказало, что скрывается за выпадами Америки

Посольство России в США рассказало какую правду пытается скрыть Америка своими выпадами

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в США заявило, что помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс своими антироссийскими выпадами пытается замаскировать неприглядную правду о политике США в отношении Венесуэлы.
Ранее Николс на слушаниях в сенате США заявил, что власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа. По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании.
"Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики. Секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны. Этот факт, к слову, был признан Государственным контрольным управлением США", - говорится в заявлении посольства.
Диппредставительство считает, что американцы, продолжая признавать Хуана Гуаидо главой Венесуэлы, не только вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и "пытаются юридически обосновать "заморозку" (а по сути - кражу) авуаров законного правительства" Венесуэлы. Посольство подчеркивает, что на венесуэльском направлении США "комбинируют методы экономического удушения и "цветных" революций".
В заявлении указано, что РФ развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе "с опорой на проверенные временем узы дружбы" и готова и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран континента и Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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