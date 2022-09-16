Посольство России в США рассказало, что скрывается за выпадами Америки
Посольство России в США рассказало какую правду пытается скрыть Америка своими выпадами
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в США заявило, что помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс своими антироссийскими выпадами пытается замаскировать неприглядную правду о политике США в отношении Венесуэлы.
Ранее Николс на слушаниях в сенате США заявил, что власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа. По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании.
"Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики. Секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны. Этот факт, к слову, был признан Государственным контрольным управлением США", - говорится в заявлении посольства.
Диппредставительство считает, что американцы, продолжая признавать Хуана Гуаидо главой Венесуэлы, не только вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и "пытаются юридически обосновать "заморозку" (а по сути - кражу) авуаров законного правительства" Венесуэлы. Посольство подчеркивает, что на венесуэльском направлении США "комбинируют методы экономического удушения и "цветных" революций".
В заявлении указано, что РФ развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе "с опорой на проверенные временем узы дружбы" и готова и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран континента и Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.