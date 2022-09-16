https://ria.ru/20220916/soobschestva-1817303227.html

Более восьми тысяч госучреждений подтвердили свои сообщества в "ВКонтакте"

Более восьми тысяч госучреждений подтвердили свои сообщества в "ВКонтакте" - РИА Новости, 16.09.2022

Более восьми тысяч госучреждений подтвердили свои сообщества в "ВКонтакте"

Более 8 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через Госуслуги, говорится в сообщении Минцифры. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:46

2022-09-16T15:46

2022-09-16T15:46

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через Госуслуги, говорится в сообщении Минцифры."В июне 2022 года Минцифры совместно с "ВКонтакте" запустили процедуру дополнительной идентификации для госпабликов. Сервис прошел успешное тестирование, и теперь с его помощью сообщества школ, больниц и органов власти получают отметки "госорганизация" и "подтверждено через Госуслуги". Сейчас таких сообществ уже более 8 тысяч", - говорится в сообщении.С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Это поможет гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости - оперативно обращаться к ведомствам с интересующими вопросами.Чтобы страница прошла дополнительную идентификацию, ее администратору нужно: "Зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через Госуслуги" в "Основной информации". Переход на Госуслуги произойдет автоматически. Авторизоваться на Госуслугах от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается", - отметили в ведомстве.Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.

https://ria.ru/20220915/mintsifry-1817132232.html

https://ria.ru/20220913/dzen-1816382510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги