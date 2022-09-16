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Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС

Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон ни словом не обмолвились в своих выступлениях на саммите ШОС в пятницу об интенсивных боях,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:24

2022-09-16T12:24

2022-09-16T12:24

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эмомали рахмон

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон ни словом не обмолвились в своих выступлениях на саммите ШОС в пятницу об интенсивных боях, которые сейчас идут на киргизско-таджикской границе, передает корреспондент РИА Новости.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в очном формате в Самарканде.Заявления президентов Киргизии и Таджикистана в основном были посвящены наращиванию сотрудничества в рамках ШОС.Трансляция велась на телеканале "Россия 24".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем. Киргизия призвала Таджикистана прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817213447.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, самарканд, шос, садыр жапаров, эмомали рахмон, саммит шос в самарканде