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Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС
Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон ни словом не обмолвились в своих выступлениях на саммите ШОС в пятницу об интенсивных боях,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:24
2022-09-16T12:24
в мире
киргизия
таджикистан
самарканд
шос
садыр жапаров
эмомали рахмон
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон ни словом не обмолвились в своих выступлениях на саммите ШОС в пятницу об интенсивных боях, которые сейчас идут на киргизско-таджикской границе, передает корреспондент РИА Новости.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в очном формате в Самарканде.Заявления президентов Киргизии и Таджикистана в основном были посвящены наращиванию сотрудничества в рамках ШОС.Трансляция велась на телеканале "Россия 24".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем. Киргизия призвала Таджикистана прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
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в мире, киргизия, таджикистан, самарканд, шос, садыр жапаров, эмомали рахмон, саммит шос в самарканде
В мире, Киргизия, Таджикистан, Самарканд, ШОС, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Саммит ШОС в Самарканде
12:24 16.09.2022
 
Жапаров и Рахмон не упоминали ситуацию на границе на саммите ШОС

Лидеры Киргизии и Таджикистана не упоминали ситуацию на границе в выступлениях на ШОС

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон ни словом не обмолвились в своих выступлениях на саммите ШОС в пятницу об интенсивных боях, которые сейчас идут на киргизско-таджикской границе, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в очном формате в Самарканде.
Заявления президентов Киргизии и Таджикистана в основном были посвящены наращиванию сотрудничества в рамках ШОС.
Трансляция велась на телеканале "Россия 24".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем. Киргизия призвала Таджикистана прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В миреКиргизияТаджикистанСамаркандШОССадыр ЖапаровЭмомали РахмонСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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