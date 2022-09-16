https://ria.ru/20220916/shos-1817179378.html

Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС

Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС

Внеблоковый статус Шанхайской организации сотрудничества позволяет расширять ее состав, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзеев. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:27

2022-09-16T10:27

2022-09-16T11:27

в мире

бахрейн

мальдивы

кувейт

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саммит шос в самарканде

шавкат мирзиеев

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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Внеблоковый статус Шанхайской организации сотрудничества позволяет расширять ее состав, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзеев.Президент Узбекистана отметил, что сегодня подписывается меморандум об обязательствах Ирана как полноправного члена организации."Приветствуем подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республики Египет и государству Катар. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Кроме того, мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", - добавил Мирзиеев.

https://ria.ru/20220916/shos-1817194196.html

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кувейт

мьянма

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, бахрейн, мальдивы, кувейт, мьянма, шос, саммит шос в самарканде, шавкат мирзиеев