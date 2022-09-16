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Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС
Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС
Внеблоковый статус Шанхайской организации сотрудничества позволяет расширять ее состав, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзеев. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:27
2022-09-16T11:27
в мире
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мальдивы
кувейт
мьянма
шос
саммит шос в самарканде
шавкат мирзиеев
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Внеблоковый статус Шанхайской организации сотрудничества позволяет расширять ее состав, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзеев.Президент Узбекистана отметил, что сегодня подписывается меморандум об обязательствах Ирана как полноправного члена организации."Приветствуем подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республики Египет и государству Катар. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Кроме того, мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", - добавил Мирзиеев.
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в мире, бахрейн, мальдивы, кувейт, мьянма, шос, саммит шос в самарканде, шавкат мирзиеев
В мире, Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Мьянма, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Шавкат Мирзиеев
10:27 16.09.2022 (обновлено: 11:27 16.09.2022)
 
Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС

Мирзиеев: Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по диалогу ШОС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Внеблоковый статус Шанхайской организации сотрудничества позволяет расширять ее состав, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзеев.
Президент Узбекистана отметил, что сегодня подписывается меморандум об обязательствах Ирана как полноправного члена организации.
"Приветствуем подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республики Египет и государству Катар. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Кроме того, мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", - добавил Мирзиеев.

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