https://ria.ru/20220916/shos-1817178644.html
ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации
ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации - РИА Новости, 16.09.2022
ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества уже началась. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:24
2022-09-16T10:24
2022-09-16T11:30
шос
узбекистан
шавкат мирзиеев
белоруссия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества уже началась."Мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", — сказал он.Также Мирзиеев поприветствовал подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару и добавил, что аналогичный статус также получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.Саммит глав-государств членов ШОС начался накануне в Самарканде.В первый день саммита, Иран подписал меморандум об обязательствах для вступления Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20220915/shos-1817101465.html
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, узбекистан, шавкат мирзиеев, белоруссия
ШОС, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Белоруссия
10:24 16.09.2022 (обновлено: 11:30 16.09.2022)
ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации
Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества уже началась.
"Мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", — сказал он.
Также Мирзиеев поприветствовал подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару и добавил, что аналогичный статус также получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.
Саммит глав-государств членов ШОС начался накануне в Самарканде.
В первый день саммита, Иран подписал меморандум об обязательствах для вступления Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия
, Индия, Казахстан, Китай
, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.