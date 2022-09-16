https://ria.ru/20220916/shos-1817178644.html

ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации - РИА Новости, 16.09.2022

ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества уже началась. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:24

2022-09-16T10:24

2022-09-16T11:30

шос

узбекистан

шавкат мирзиеев

белоруссия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества уже началась."Мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", — сказал он.Также Мирзиеев поприветствовал подписание меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару и добавил, что аналогичный статус также получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.Саммит глав-государств членов ШОС начался накануне в Самарканде.В первый день саммита, Иран подписал меморандум об обязательствах для вступления Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20220915/shos-1817101465.html

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шос, узбекистан, шавкат мирзиеев, белоруссия