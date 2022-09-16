https://ria.ru/20220916/shos-1817159961.html
В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе
В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе - РИА Новости, 16.09.2022
В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в узком составе начался в узбекском Самарканде. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:21
2022-09-16T08:21
2022-09-16T10:15
в мире
узбекистан
самарканд
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в узком составе начался в узбекском Самарканде.Участники встречи планируют обсудить расширение сотрудничества в контексте глобальных трансформаций, адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям, модернизацию работы организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности и усиление внешнеполитической координации.После встречи лидеров в узком составе пройдет заседание в расширенном составе. По итогам саммита участники подпишут Самаркандскую декларацию.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, самарканд, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Узбекистан, Самарканд, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
08:21 16.09.2022 (обновлено: 10:15 16.09.2022)
В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе
Саммит ШОС в узком составе начался в Самарканде