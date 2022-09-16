https://ria.ru/20220916/shos-1817159961.html

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе - РИА Новости, 16.09.2022

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в узком составе начался в узбекском Самарканде. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:21

2022-09-16T08:21

2022-09-16T10:15

в мире

узбекистан

самарканд

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в узком составе начался в узбекском Самарканде.Участники встречи планируют обсудить расширение сотрудничества в контексте глобальных трансформаций, адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям, модернизацию работы организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности и усиление внешнеполитической координации.После встречи лидеров в узком составе пройдет заседание в расширенном составе. По итогам саммита участники подпишут Самаркандскую декларацию.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20220915/derevya-1817074281.html

узбекистан

самарканд

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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