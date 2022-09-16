https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817153637.html

Посольство России в США рассказало о влиянии санкций на продовольствие

Посольство России в США рассказало о влиянии санкций на продовольствие - РИА Новости, 16.09.2022

Посольство России в США рассказало о влиянии санкций на продовольствие

Посольство России в США заявило, что антироссийские санкции только подстегнули негативные тенденции с продовольствием, при этом американцев "поразил склероз, и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:45

2022-09-16T06:45

2022-09-16T06:51

владимир путин

россия

сша

украина

оон

евросоюз

экономика

продовольствие

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в США заявило, что антироссийские санкции только подстегнули негативные тенденции с продовольствием, при этом американцев "поразил склероз, и они в упор не замечают", что большая часть судов в рамках продуктовой сделки разгружается в европейских государствах, а не в нуждающихся беднейших.Посольство указывает, что администрация США пытается "замылить" реальную картину происходящего на мировых продовольственных рынках, обвинения госдепа в адрес России в причастности к ухудшению глобальной продбезопасности и повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры на Украине безосновательны.Как отмечает диппредставительство, в США обходят молчанием меморандум между Россией и ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Посольство считает, что таким образом пытаются скрыть, что из-за санкций реальных подвижек с налаживанием российского агроэкспорта не наблюдается. Подчеркивается, что даже предложение передать удобрения нуждающимся странам бесплатно не может найти решения. Посольство подчеркивает, что Россия является ответственным поставщиком и продолжит добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам, дипломаты РФ призывают США прекратить попытки помешать этому.В понедельник Совместный координационный центр (СКЦ) информировал, что 44% рейсов с Украины в рамках продуктовой сделки направились в страны с высоким доходом, еще 27% судов вышли в страны с доходом выше среднего и порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html

россия

сша

украина

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владимир путин, россия, сша, украина, оон, евросоюз, экономика, продовольствие, санкции