Рейтинг@Mail.ru
Сердце Шелкового пути: что посмотреть в Самарканде за пару дней - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220916/samarkand-1817112500.html
Сердце Шелкового пути: что посмотреть в Самарканде за пару дней
Сердце Шелкового пути: что посмотреть в Самарканде за пару дней - РИА Новости, 16.09.2022
Сердце Шелкового пути: что посмотреть в Самарканде за пару дней
Ровесник Рима, центр империи Тамерлана, бывшая столица Узбекской ССР — все это об одном городе — Самарканде. Сейчас там проходит саммит Шанхайской организации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:47
2022-09-16T16:16
фото
туризм
самарканд
узбекистан
silk road
саммит шос в самарканде
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817235682_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_6af02c9de1315346d6fcce54263aaec4.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Ровесник Рима, центр империи Тамерлана, бывшая столица Узбекской ССР — все это об одном городе — Самарканде. Сейчас там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который съехались лидеры 14 государств. О том, что нужно обязательно увидеть в одном из самых древних городов мира, если окажетесь здесь на несколько дней, — в фотоленте РИА Новости.
самарканд
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817235682_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ca23b936c020cab82bccc0b5c1d46551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, самарканд, узбекистан, silk road, саммит шос в самарканде, туризм, туристы, куда поехать, достопримечательности, фото - туризм, впечатления - туризм
Фото, Туризм, Самарканд, Узбекистан, Silk Road, Саммит ШОС в Самарканде, Туризм, туристы, куда поехать, Достопримечательности, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм
13:47 16.09.2022 (обновлено: 16:16 16.09.2022)
 
Сердце Шелкового пути: что посмотреть в Самарканде за пару дней

Эксперты рассказали, что посмотреть в Самарканде за пару дней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Ровесник Рима, центр империи Тамерлана, бывшая столица Узбекской ССР — все это об одном городе — Самарканде. Сейчас там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который съехались лидеры 14 государств. О том, что нужно обязательно увидеть в одном из самых древних городов мира, если окажетесь здесь на несколько дней, — в фотоленте РИА Новости.
© Наталья Думко

Буквально каждый квадратный метр Самарканда пропитан историей: город успел побывать столицей домонгольской Согдианы, государства Тимуридов, а потом был центром притяжения купцов, следовавших вместе с караванами по Великому шелковому пути.

Историко-этнографический комплекс Вечный город в Самарканде
1 из 7

Буквально каждый квадратный метр Самарканда пропитан историей: город успел побывать столицей домонгольской Согдианы, государства Тимуридов, а потом был центром притяжения купцов, следовавших вместе с караванами по Великому шелковому пути.

© Наталья Думко
© Sputnik

Прикоснуться к тайнам Самарканда можно в новом туристическом комплексе Silk Road Samarkand. Территория огромная: почти в десять раз больше Кремля в Москве (260 гектаров против 27,5).

Туристический центр Silk Road Samarkand. Кадр видео
2 из 7

Прикоснуться к тайнам Самарканда можно в новом туристическом комплексе Silk Road Samarkand. Территория огромная: почти в десять раз больше Кремля в Москве (260 гектаров против 27,5).

© Sputnik
© Наталья Думко

Важная достопримечательность — историко-этнографический комплекс "Вечный город". В мастерских, расположившихся на уютных улочках, гостей научат ткать ковры, создавать ювелирные украшения, а также посвятят в основы гончарного дела. Здесь "поселили" более 100 мастеров народных ремесел и искусств.

Кстати, не пропустите выступления уличных артистов.

В ресторанчиках можно попробовать блюда национальной кухни. Обязательно закажите легендарный узбекский плов!

Историко-этнографический комплекс Вечный город в Самарканде
3 из 7

Важная достопримечательность — историко-этнографический комплекс "Вечный город". В мастерских, расположившихся на уютных улочках, гостей научат ткать ковры, создавать ювелирные украшения, а также посвятят в основы гончарного дела. Здесь "поселили" более 100 мастеров народных ремесел и искусств.

Кстати, не пропустите выступления уличных артистов.

В ресторанчиках можно попробовать блюда национальной кухни. Обязательно закажите легендарный узбекский плов!

© Наталья Думко
© Суннат Садиков

На территории Silk Road Samarkand построили целый велнес-район. Услуги массажистов и косметологов, барокамера, инфракрасная сауна, грязелечебница — здесь есть разные программы.

Историко-этнографический комплекс Вечный город в Самарканде
4 из 7

На территории Silk Road Samarkand построили целый велнес-район. Услуги массажистов и косметологов, барокамера, инфракрасная сауна, грязелечебница — здесь есть разные программы.

© Суннат Садиков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Во время прогулки по Самарканду загляните на площадь Регистан, где возвышаются три медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори, которые считаются шедеврами восточного зодчества, и в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Существует поверье, что в последнем нужно посчитать количество ступеней на подъеме, а потом еще раз на спуске. Если числа совпадут, душа чиста.

Туристы на территории комплекса Шахи Зинда в Самарканде
5 из 7

Во время прогулки по Самарканду загляните на площадь Регистан, где возвышаются три медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори, которые считаются шедеврами восточного зодчества, и в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Существует поверье, что в последнем нужно посчитать количество ступеней на подъеме, а потом еще раз на спуске. Если числа совпадут, душа чиста.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Отдельного внимания заслуживает Сиабский базар. Здесь можно закупиться сувенирами. Обычно туристы увозят домой тюбетейки, керамику, плетеные корзины, ковры, изделия из верблюжьей шерсти. Обязательно пройдитесь по рядам со свежими фруктами и овощами, местными сладостями, ароматными специями и пряностями.

Образцы народного искусства в Самаркандском центре ремесленников
6 из 7

Отдельного внимания заслуживает Сиабский базар. Здесь можно закупиться сувенирами. Обычно туристы увозят домой тюбетейки, керамику, плетеные корзины, ковры, изделия из верблюжьей шерсти. Обязательно пройдитесь по рядам со свежими фруктами и овощами, местными сладостями, ароматными специями и пряностями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Начало и середина осени — самое комфортное время для поездки в Узбекистан: уже не жарко, но еще не холодно.

Приятный бонус: для въезда нужен только загранпаспорт, все ковидные ограничения сняты.

Мужчина на территории комплекса Шахи Зинда в Самарканде
7 из 7

Начало и середина осени — самое комфортное время для поездки в Узбекистан: уже не жарко, но еще не холодно.

Приятный бонус: для въезда нужен только загранпаспорт, все ковидные ограничения сняты.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
 
ТуризмФотоСамаркандУзбекистанSilk RoadСаммит ШОС в СамаркандеТуризмтуристыкуда поехатьДостопримечательностиФото - ТуризмВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала