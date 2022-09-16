Сердце Шелкового пути: что посмотреть в Самарканде за пару дней

Эксперты рассказали, что посмотреть в Самарканде за пару дней
Буквально каждый квадратный метр Самарканда пропитан историей: город успел побывать столицей домонгольской Согдианы, государства Тимуридов, а потом был центром притяжения купцов, следовавших вместе с караванами по Великому шелковому пути.
Буквально каждый квадратный метр Самарканда пропитан историей: город успел побывать столицей домонгольской Согдианы, государства Тимуридов, а потом был центром притяжения купцов, следовавших вместе с караванами по Великому шелковому пути.
Прикоснуться к тайнам Самарканда можно в новом туристическом комплексе Silk Road Samarkand. Территория огромная: почти в десять раз больше Кремля в Москве (260 гектаров против 27,5).
Прикоснуться к тайнам Самарканда можно в новом туристическом комплексе Silk Road Samarkand. Территория огромная: почти в десять раз больше Кремля в Москве (260 гектаров против 27,5).
Важная достопримечательность — историко-этнографический комплекс "Вечный город". В мастерских, расположившихся на уютных улочках, гостей научат ткать ковры, создавать ювелирные украшения, а также посвятят в основы гончарного дела. Здесь "поселили" более 100 мастеров народных ремесел и искусств.
Кстати, не пропустите выступления уличных артистов.
В ресторанчиках можно попробовать блюда национальной кухни. Обязательно закажите легендарный узбекский плов!
Важная достопримечательность — историко-этнографический комплекс "Вечный город". В мастерских, расположившихся на уютных улочках, гостей научат ткать ковры, создавать ювелирные украшения, а также посвятят в основы гончарного дела. Здесь "поселили" более 100 мастеров народных ремесел и искусств.
Кстати, не пропустите выступления уличных артистов.
В ресторанчиках можно попробовать блюда национальной кухни. Обязательно закажите легендарный узбекский плов!
На территории Silk Road Samarkand построили целый велнес-район. Услуги массажистов и косметологов, барокамера, инфракрасная сауна, грязелечебница — здесь есть разные программы.
На территории Silk Road Samarkand построили целый велнес-район. Услуги массажистов и косметологов, барокамера, инфракрасная сауна, грязелечебница — здесь есть разные программы.
Во время прогулки по Самарканду загляните на площадь Регистан, где возвышаются три медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори, которые считаются шедеврами восточного зодчества, и в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Существует поверье, что в последнем нужно посчитать количество ступеней на подъеме, а потом еще раз на спуске. Если числа совпадут, душа чиста.
Во время прогулки по Самарканду загляните на площадь Регистан, где возвышаются три медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори, которые считаются шедеврами восточного зодчества, и в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Существует поверье, что в последнем нужно посчитать количество ступеней на подъеме, а потом еще раз на спуске. Если числа совпадут, душа чиста.
Отдельного внимания заслуживает Сиабский базар. Здесь можно закупиться сувенирами. Обычно туристы увозят домой тюбетейки, керамику, плетеные корзины, ковры, изделия из верблюжьей шерсти. Обязательно пройдитесь по рядам со свежими фруктами и овощами, местными сладостями, ароматными специями и пряностями.
Отдельного внимания заслуживает Сиабский базар. Здесь можно закупиться сувенирами. Обычно туристы увозят домой тюбетейки, керамику, плетеные корзины, ковры, изделия из верблюжьей шерсти. Обязательно пройдитесь по рядам со свежими фруктами и овощами, местными сладостями, ароматными специями и пряностями.
Начало и середина осени — самое комфортное время для поездки в Узбекистан: уже не жарко, но еще не холодно.
Приятный бонус: для въезда нужен только загранпаспорт, все ковидные ограничения сняты.
Начало и середина осени — самое комфортное время для поездки в Узбекистан: уже не жарко, но еще не холодно.
Приятный бонус: для въезда нужен только загранпаспорт, все ковидные ограничения сняты.