https://ria.ru/20220916/rustore-1817374651.html
RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам
RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам - РИА Новости, 16.09.2022
RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам
Физические лица получили возможность публиковать приложения в российском магазине приложений RuStore, для этого разработчику требуется пройти регистрацию и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:50
2022-09-16T17:50
2022-09-16T18:04
технологии
google
google android
вконтакте
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Физические лица получили возможность публиковать приложения в российском магазине приложений RuStore, для этого разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию, сообщили РИА Новости в компании.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты продуктов российскими банковскими картами запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.В компании уточнили, что приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную модерацию и проверку, чтобы не допустить загрузки вредоносного контента. "Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого потребуется показать паспорт и лицо в камеру. Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц", - отметили в компании.В конце августа VK рассказала о 925 тысячах установок RuStore на пользовательские гаджеты и о более 2 миллионов скачиваний приложений с этой платформы.
https://ria.ru/20220829/rustore-1812938274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, google android, вконтакте, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Google, Google Android, ВКонтакте, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
17:50 16.09.2022 (обновлено: 18:04 16.09.2022)
RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам
RuStore разрешил публиковать приложения на своей платформе разработчикам-физлицам
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Физические лица получили возможность публиковать приложения в российском магазине приложений RuStore, для этого разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию, сообщили РИА Новости в компании.
В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google
Play и AppStore возможности оплаты продуктов российскими банковскими картами запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android
.
"Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore. Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию - это необходимо для безопасности пользователей", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную модерацию и проверку, чтобы не допустить загрузки вредоносного контента. "Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого потребуется показать паспорт и лицо в камеру. Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц", - отметили в компании.
В конце августа VK рассказала о 925 тысячах установок RuStore на пользовательские гаджеты и о более 2 миллионов скачиваний приложений с этой платформы.