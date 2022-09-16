https://ria.ru/20220916/rustore-1817374651.html

RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам

RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам - РИА Новости, 16.09.2022

RuStore разрешил публиковать приложения разработчикам-физлицам

Физические лица получили возможность публиковать приложения в российском магазине приложений RuStore, для этого разработчику требуется пройти регистрацию и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:50

2022-09-16T17:50

2022-09-16T18:04

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Физические лица получили возможность публиковать приложения в российском магазине приложений RuStore, для этого разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию, сообщили РИА Новости в компании.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты продуктов российскими банковскими картами запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.В компании уточнили, что приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную модерацию и проверку, чтобы не допустить загрузки вредоносного контента. "Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого потребуется показать паспорт и лицо в камеру. Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц", - отметили в компании.В конце августа VK рассказала о 925 тысячах установок RuStore на пользовательские гаджеты и о более 2 миллионов скачиваний приложений с этой платформы.

https://ria.ru/20220829/rustore-1812938274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, google android, вконтакте, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)