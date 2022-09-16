https://ria.ru/20220916/razgovor-1817172251.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.09.2022

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе республики с Азербайджаном, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:44

2022-09-16T09:44

2022-09-16T10:33

политика

армения

россия

владимир путин

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе республики с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского правительства.Кроме того, собеседники затронули тему выполнения решений, принятых после обращения Армении в ОДКБ.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Пашинян созвонились поздно ночью. Кроме того, известно, что сегодня российский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита ШОС в Самарканде.Боевые действия на границе Армении и Азербайджана вспыхнули в ночь на вторник. Стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване настаивают, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Ударам подверглись Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что это армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Как сообщали в Минобороны Армении, в 19:00 мск среды огонь на границе прекратился.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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Ольга Фомченкова

политика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе