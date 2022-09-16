09:44 16.09.2022 (обновлено: 10:33 16.09.2022)
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Путин и премьер Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
ЕРЕВАН, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе республики с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян подчеркнул, что хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, однако ситуация из-за агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении остается очень напряженной", — говорится на сайте правительства.
Кроме того, собеседники затронули тему выполнения решений, принятых после обращения Армении в ОДКБ.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Пашинян созвонились поздно ночью. Кроме того, известно, что сегодня российский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита ШОС в Самарканде.
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана вспыхнули в ночь на вторник. Стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване настаивают, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Ударам подверглись Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что это армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Как сообщали в Минобороны Армении, в 19:00 мск среды огонь на границе прекратился.