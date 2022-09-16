https://ria.ru/20220916/rakhmon-1817230758.html

Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане

Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане - РИА Новости, 16.09.2022

Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане

Таджикистан считает, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором мира в Афганистане выступает формирование инклюзивного правительства, заявил президент... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:09

2022-09-16T13:09

2022-09-16T13:58

в мире

эмомали рахмон

мохаммад хасан ахунд

афганистан

таджикистан

кабул (город)

шос

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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан считает, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором мира в Афганистане выступает формирование инклюзивного правительства, заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на саммите ШОС в Самарканде."Сегодня не уменьшается острота локальных конфликтов по периметру внешних границ ШОС, пример тому - почти полувековой конфликт в Афганистане. Считаем, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором достижения мира, стабильности и национального согласия в Афганистане выступает создание подлинно инклюзивной политической структуры управления с участием всех этнических и политических групп страны", - сказал он.По его словам, Таджикистан продолжает наблюдать концентрацию различных международных террористических группировок на территории Афганистана."Интенсивно укрепляя свои позиции внутри страны, они создают тем самым плацдарм для насаждения крайне опасной идеологии, религиозного радикализма и экстремизма, что напрямую оказывает негативное влияние на безопасность региона ШОС", - заявил Рахмон.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220916/rakhmon-1817182665.html

https://ria.ru/20220915/sammit-1816882587.html

афганистан

таджикистан

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в мире, эмомали рахмон, мохаммад хасан ахунд, афганистан, таджикистан, кабул (город), шос, оон, саммит шос в самарканде