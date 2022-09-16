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Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане - РИА Новости, 16.09.2022
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Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане
Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане - РИА Новости, 16.09.2022
Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане
Таджикистан считает, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором мира в Афганистане выступает формирование инклюзивного правительства, заявил президент... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:09
2022-09-16T13:58
в мире
эмомали рахмон
мохаммад хасан ахунд
афганистан
таджикистан
кабул (город)
шос
оон
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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан считает, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором мира в Афганистане выступает формирование инклюзивного правительства, заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на саммите ШОС в Самарканде."Сегодня не уменьшается острота локальных конфликтов по периметру внешних границ ШОС, пример тому - почти полувековой конфликт в Афганистане. Считаем, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором достижения мира, стабильности и национального согласия в Афганистане выступает создание подлинно инклюзивной политической структуры управления с участием всех этнических и политических групп страны", - сказал он.По его словам, Таджикистан продолжает наблюдать концентрацию различных международных террористических группировок на территории Афганистана."Интенсивно укрепляя свои позиции внутри страны, они создают тем самым плацдарм для насаждения крайне опасной идеологии, религиозного радикализма и экстремизма, что напрямую оказывает негативное влияние на безопасность региона ШОС", - заявил Рахмон.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220916/rakhmon-1817182665.html
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афганистан
таджикистан
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в мире, эмомали рахмон, мохаммад хасан ахунд, афганистан, таджикистан, кабул (город), шос, оон, саммит шос в самарканде
В мире, Эмомали Рахмон, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Таджикистан, Кабул (город), ШОС, ООН, Саммит ШОС в Самарканде
13:09 16.09.2022 (обновлено: 13:58 16.09.2022)
 
Президент Таджикистана назвал ключевой фактор для мира в Афганистане

Рахмон: ключевым фактором мира в Афганистане будет формирование инклюзивного правительства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан считает, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором мира в Афганистане выступает формирование инклюзивного правительства, заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на саммите ШОС в Самарканде.
"Сегодня не уменьшается острота локальных конфликтов по периметру внешних границ ШОС, пример тому - почти полувековой конфликт в Афганистане. Считаем, что в сегодняшних реалиях ключевым фактором достижения мира, стабильности и национального согласия в Афганистане выступает создание подлинно инклюзивной политической структуры управления с участием всех этнических и политических групп страны", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 10:37
Путин кратко побеседовал с Рахмоном перед началом расширенного саммита ШОС
По его словам, Таджикистан продолжает наблюдать концентрацию различных международных террористических группировок на территории Афганистана.
"Интенсивно укрепляя свои позиции внутри страны, они создают тем самым плацдарм для насаждения крайне опасной идеологии, религиозного радикализма и экстремизма, что напрямую оказывает негативное влияние на безопасность региона ШОС", - заявил Рахмон.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 06:48
Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд для участия в саммите ШОС
 
В миреЭмомали РахмонМохаммад Хасан АхундАфганистанТаджикистанКабул (город)ШОСООНСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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