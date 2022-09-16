https://ria.ru/20220916/putin-1817359383.html

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку - РИА Новости, 16.09.2022

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС поблагодарил коллегу за вклад, который... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:24

2022-09-16T17:24

2022-09-16T17:41

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

самарканд

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС поблагодарил коллегу за вклад, который тот внес в реализацию достигнутых договоренностей по вывозу зерна из украинских портов."Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею ввиду вывоз украинского зерна", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220914/putin-1816840139.html

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