https://ria.ru/20220916/putin-1817359383.html
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку - РИА Новости, 16.09.2022
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС поблагодарил коллегу за вклад, который... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:24
2022-09-16T17:24
2022-09-16T17:41
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
самарканд
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС поблагодарил коллегу за вклад, который тот внес в реализацию достигнутых договоренностей по вывозу зерна из украинских портов."Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею ввиду вывоз украинского зерна", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220914/putin-1816840139.html
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
17:24 16.09.2022 (обновлено: 17:41 16.09.2022)
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в вывоз зерна из украинских портов