https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html

Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ

Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022

Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:23

2022-09-16T14:23

2022-09-16T15:27

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

шос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_53eadd3f219e64c2c1e44ff9cd6db96b.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на мировой арене, стала тревожным сигналом для США, пишет Билл Герц в статье для The Washington Times. "Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету", — приводит он слова американского сенатора Марши Блэкберн. Автор ссылается также на мнение капитана ВМС в отставке и бывшего директора разведки Тихоокеанского флота США Джима Фанелла, считающего, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не обещает Западу ничего хорошего. "Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников", — говорится в публикации. Как полагает журналист, американским лидерам любого ранга и величины пора вернуться к стандарту холодной войны, чтобы была возможность вести войну на "двух театрах одновременно". Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Самарканде накануне. Открывая встречу, российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир, а его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.В декларации по итогам саммита страны ШОС подтвердили ее ненаправленность против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов и заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220915/liderstvo-1817135193.html

https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html

https://ria.ru/20220915/kitay-1817128658.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, шос, в мире