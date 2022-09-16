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Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022
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Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ
Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022
Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:23
2022-09-16T15:27
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
шос
в мире
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на мировой арене, стала тревожным сигналом для США, пишет Билл Герц в статье для The Washington Times. "Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету", — приводит он слова американского сенатора Марши Блэкберн. Автор ссылается также на мнение капитана ВМС в отставке и бывшего директора разведки Тихоокеанского флота США Джима Фанелла, считающего, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не обещает Западу ничего хорошего. "Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников", — говорится в публикации. Как полагает журналист, американским лидерам любого ранга и величины пора вернуться к стандарту холодной войны, чтобы была возможность вести войну на "двух театрах одновременно". Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Самарканде накануне. Открывая встречу, российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир, а его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.В декларации по итогам саммита страны ШОС подтвердили ее ненаправленность против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов и заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, шос, в мире
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, ШОС, В мире
14:23 16.09.2022 (обновлено: 15:27 16.09.2022)
 
Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ

WT сообщила об обеспокоенности в США после заявления Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на мировой арене, стала тревожным сигналом для США, пишет Билл Герц в статье для The Washington Times.
"Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету", — приводит он слова американского сенатора Марши Блэкберн.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
15 сентября, 23:01
"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина
Автор ссылается также на мнение капитана ВМС в отставке и бывшего директора разведки Тихоокеанского флота США Джима Фанелла, считающего, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не обещает Западу ничего хорошего.
"Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников", — говорится в публикации.
Как полагает журналист, американским лидерам любого ранга и величины пора вернуться к стандарту холодной войны, чтобы была возможность вести войну на "двух театрах одновременно".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 19:51
В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией
Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Самарканде накануне. Открывая встречу, российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир, а его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
В декларации по итогам саммита страны ШОС подтвердили ее ненаправленность против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов и заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
15 сентября, 21:41
"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Си ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияКитайШОСВ мире
 
 
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