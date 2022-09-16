https://ria.ru/20220916/putin-1817167821.html

"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов

"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов - РИА Новости, 16.09.2022

"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президента России Владимира Путина... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:27

2022-09-16T09:27

2022-09-16T10:11

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир путин

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украина

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президента России Владимира Путина следует привлечь к международному суду. "Как будто у фон дер Ляйен есть какие-то личные счеты к Путину <…>. Я нахожу ее упорство все более и более компрометирующим", — написал один из читателей. "Эта женщина опасна для европейцев", — поддержал другой. "Через два года мы должны освободить всю эту "элиту" от занимаемых должностей или проголосовать за демонтаж Европы, которая стала "говорящей головой" США для разорения европейских народов", — считает третий. "Кем она себя возомнила?" — спросил пользователь. "Урсула фон дер Ляйен явно пудель Байдена", — отметил юзер. "Кто этот человек, избранный <…> никем, который позволяет себе играть на деньги миллионов европейцев?" — задались вопросом читатели. Накануне глава Еврокомиссии выступила за то, чтобы российский президент предстал перед международным правосудием из-за конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/konets-1817151127.html

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

https://ria.ru/20220907/putin-1815180368.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, украина, еврокомиссия, европа