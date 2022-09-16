https://ria.ru/20220916/putin-1817167821.html
"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов
"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов - РИА Новости, 16.09.2022
"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президента России Владимира Путина... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:27
2022-09-16T09:27
2022-09-16T10:11
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
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еврокомиссия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президента России Владимира Путина следует привлечь к международному суду. "Как будто у фон дер Ляйен есть какие-то личные счеты к Путину <…>. Я нахожу ее упорство все более и более компрометирующим", — написал один из читателей. "Эта женщина опасна для европейцев", — поддержал другой. "Через два года мы должны освободить всю эту "элиту" от занимаемых должностей или проголосовать за демонтаж Европы, которая стала "говорящей головой" США для разорения европейских народов", — считает третий. "Кем она себя возомнила?" — спросил пользователь. "Урсула фон дер Ляйен явно пудель Байдена", — отметил юзер. "Кто этот человек, избранный <…> никем, который позволяет себе играть на деньги миллионов европейцев?" — задались вопросом читатели. Накануне глава Еврокомиссии выступила за то, чтобы российский президент предстал перед международным правосудием из-за конфликта на Украине. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/konets-1817151127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, украина, еврокомиссия, европа
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Россия, Украина, Еврокомиссия, Европа
09:27 16.09.2022 (обновлено: 10:11 16.09.2022)
"Кем себя возомнила?" Слова главы ЕК о Путине возмутили французов
Читатели Le Figaro раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за желание привлечь к суду Путина
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президента России Владимира Путина следует привлечь к международному суду.
"Как будто у фон дер Ляйен есть какие-то личные счеты к Путину <…>. Я нахожу ее упорство все более и более компрометирующим", — написал один из читателей.
"Эта женщина опасна для европейцев", — поддержал другой.
"Через два года мы должны освободить всю эту "элиту" от занимаемых должностей или проголосовать за демонтаж Европы, которая стала "говорящей головой" США для разорения европейских народов", — считает третий.
"Кем она себя возомнила?" — спросил пользователь.
"Урсула фон дер Ляйен явно пудель Байдена", — отметил юзер.
"Кто этот человек, избранный <…> никем, который позволяет себе играть на деньги миллионов европейцев?" — задались вопросом читатели.
Накануне глава Еврокомиссии выступила за то, чтобы российский президент предстал перед международным правосудием из-за конфликта на Украине.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.