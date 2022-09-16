https://ria.ru/20220916/pugacheva-1817315142.html
Пугачевой приписали нового фаворита
Пугачевой приписали нового фаворита - РИА Новости, 16.09.2022
Пугачевой приписали нового фаворита
В кулуарах появились слухи, что у Аллы Пугачевой новый фаворит — 53-летний Игорь Гуляев. Стилист и сам признался, что испытывает к звезде российской эстрады... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:27
2022-09-16T16:27
2022-09-16T16:27
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
игорь гуляев
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В кулуарах появились слухи, что у Аллы Пугачевой новый фаворит — 53-летний Игорь Гуляев. Стилист и сам признался, что испытывает к звезде российской эстрады сильные чувства, пишет Tеleprogramma.pro. Пока нет никаких подтверждений того, что кутюрье и легендарную певицу связывает нечто большее, чем дружба. Ранее дизайнер опубликовал видео встречи с Аллой Борисовной после ее возвращения в Россию. Нынешний муж Примадонны — Максим Галкин — сейчас за рубежом. На днях он разместил в своем аккаунте в соцсети видео, на котором показано, как Пугачева собирает их детей Лизу и Гарри в школу.
https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, игорь гуляев, знаменитости, звезды
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Гуляев, Знаменитости, звезды
Пугачевой приписали нового фаворита
Пугачевой приписали нового фаворита – дизайнера Игоря Гуляева