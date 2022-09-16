https://ria.ru/20220916/pugacheva-1817315142.html

Пугачевой приписали нового фаворита

Пугачевой приписали нового фаворита - РИА Новости, 16.09.2022

Пугачевой приписали нового фаворита

В кулуарах появились слухи, что у Аллы Пугачевой новый фаворит — 53-летний Игорь Гуляев. Стилист и сам признался, что испытывает к звезде российской эстрады... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:27

2022-09-16T16:27

2022-09-16T16:27

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

игорь гуляев

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В кулуарах появились слухи, что у Аллы Пугачевой новый фаворит — 53-летний Игорь Гуляев. Стилист и сам признался, что испытывает к звезде российской эстрады сильные чувства, пишет Tеleprogramma.pro. Пока нет никаких подтверждений того, что кутюрье и легендарную певицу связывает нечто большее, чем дружба. Ранее дизайнер опубликовал видео встречи с Аллой Борисовной после ее возвращения в Россию. Нынешний муж Примадонны — Максим Галкин — сейчас за рубежом. На днях он разместил в своем аккаунте в соцсети видео, на котором показано, как Пугачева собирает их детей Лизу и Гарри в школу.

https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

алла пугачева, максим галкин, игорь гуляев, знаменитости, звезды