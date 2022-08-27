https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html

Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию

Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию - РИА Новости, 27.08.2022

Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию

Находящийся в Москве дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:35

шоу-бизнес

россия

москва

израиль

алла пугачева

шоубиз

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Находящийся в Москве дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой.Ранее Пугачева и ее семья уезжали в Израиль.Видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в РФ, опубликовано в аккаунте дизайнера в Instagram*, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице."Глазам не верю, неужели в самом деле", - говорит Гуляев на видео, помеченное геолокацией его бутика в центре Москвы на Большой Дмитровке.На видео примадонна открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: "А я уже давно, я просто не могла никак собраться".Судя по историям и отметкам в соцсети, Гуляев сам находится в Москве — около четырёх часов назад дизайнер был в Crocus Expo на Fashion Style Russia 2022.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220822/pugacheva-1811279086.html

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Дарья Буймова

шоу-бизнес, россия, москва, израиль, алла пугачева