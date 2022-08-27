https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html
Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию
Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию - РИА Новости, 27.08.2022
Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию
Находящийся в Москве дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:35
шоу-бизнес
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алла пугачева
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Находящийся в Москве дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой.Ранее Пугачева и ее семья уезжали в Израиль.Видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в РФ, опубликовано в аккаунте дизайнера в Instagram*, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице."Глазам не верю, неужели в самом деле", - говорит Гуляев на видео, помеченное геолокацией его бутика в центре Москвы на Большой Дмитровке.На видео примадонна открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: "А я уже давно, я просто не могла никак собраться".Судя по историям и отметкам в соцсети, Гуляев сам находится в Москве — около четырёх часов назад дизайнер был в Crocus Expo на Fashion Style Russia 2022.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220822/pugacheva-1811279086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шоу-бизнес, россия, москва, израиль, алла пугачева
Шоу-бизнес, Россия, Москва, Израиль, Алла Пугачева, Шоубиз
15:30 27.08.2022 (обновлено: 15:35 27.08.2022)
Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию
Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой