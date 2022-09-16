Рейтинг@Mail.ru
Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/proisshetsviya-1817151643.html
Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном
Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном
Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:45
2022-09-16T06:48
киргизия
таджикистан
в мире
баткенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731111351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08be5ff490d88f9f48e818b3b6b8af4d.jpg
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html
киргизия
таджикистан
баткенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731111351_130:463:2243:2048_1920x0_80_0_0_e7ead015ee2f7d51cb4380153586681c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, таджикистан, в мире, баткенская область
Киргизия, Таджикистан, В мире, Баткенская область
05:45 16.09.2022 (обновлено: 06:48 16.09.2022)
 
Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии: на киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
Военнослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — Прим. ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".
"Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — добавили в ведомстве.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:18
Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.
По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана
14 сентября, 12:16
Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном
 
КиргизияТаджикистанВ миреБаткенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала