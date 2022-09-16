https://ria.ru/20220916/proisshetsviya-1817151643.html

Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном

Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия заявила о столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном

Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T05:45

2022-09-16T05:45

2022-09-16T06:48

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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html

https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html

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киргизия, таджикистан, в мире, баткенская область