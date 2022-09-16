https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817157430.html
Минздрав Киргизии сообщил о пострадавших на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии сообщил о пострадавших на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
Минздрав Киргизии сообщил о пострадавших на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии сообщил, что в ходе боев на границе с Таджикистаном ранения получили 11 человек. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T07:57
2022-09-16T07:57
2022-09-16T07:57
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что в ходе боев на границе с Таджикистаном ранения получили 11 человек."В Баткенскую областную больницу доставлены 11 пострадавших в ходе инцидента на границе. Об их состоянии сообщим позже", - заявил представитель ведомства.Утром в среду погранслужба Киргизии заявила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.По заявлению Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара". Один пограничник Таджикистана убит, 3 ранены при обстреле с киргизской территории, сообщил позже источник в силовых структурах таджикистанской области.Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД.
https://ria.ru/20220916/nota-1817157303.html
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
Минздрав Киргизии сообщил о пострадавших на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии сообщил об 11 пострадавших в ходе боев на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что в ходе боев на границе с Таджикистаном ранения получили 11 человек.
"В Баткенскую областную больницу доставлены 11 пострадавших в ходе инцидента на границе. Об их состоянии сообщим позже", - заявил представитель ведомства.
Утром в среду погранслужба Киргизии заявила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
По заявлению Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара". Один пограничник Таджикистана убит, 3 ранены при обстреле с киргизской территории, сообщил позже источник в силовых структурах таджикистанской области.
Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД.