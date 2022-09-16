https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817156798.html

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе - РИА Новости, 16.09.2022

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T07:49

2022-09-16T07:49

2022-09-16T07:49

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД.По его словам, киргизской стороной "вновь отмечено о необходимости решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами".Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html

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в мире, сироджиддин мухриддин, киргизия, таджикистан