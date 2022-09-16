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Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе - РИА Новости, 16.09.2022
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Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе
Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе - РИА Новости, 16.09.2022
Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе
Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T07:49
2022-09-16T07:49
в мире
сироджиддин мухриддин
киргизия
таджикистан
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД.По его словам, киргизской стороной "вновь отмечено о необходимости решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами".Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
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в мире, сироджиддин мухриддин, киргизия, таджикистан
В мире, Сироджиддин Мухриддин, Киргизия, Таджикистан
07:49 16.09.2022
 
Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе

МИД Киргизии сообщил об обсуждении с Таджикистаном конфликта на границе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского МИД.
"Состоялись переговоры между министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым и министром иностранных дел РТ Сироджиддином Мухриддином по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, киргизской стороной "вновь отмечено о необходимости решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами".
"Министр Кулубаев находится на постоянной связи с министром Мухриддином по урегулированию непростой ситуации в районе границ", - подчеркнули в ведомстве.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
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В миреСироджиддин МухриддинКиргизияТаджикистан
 
 
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