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Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
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Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном
Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном
Один таджикский пограничник погиб, трое получили ранения при обстреле заставы "Душанбе" в Исфаринском районе Согдийской области со стороны Киргизии, сообщил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T07:28
2022-09-16T08:14
в мире
киргизия
таджикистан
согдийская область
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ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости. Лидия Исамова. Один таджикский пограничник погиб, трое получили ранения при обстреле заставы "Душанбе" в Исфаринском районе Согдийской области со стороны Киргизии, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах области.По его данным, стрельба продолжается, несмотря на достигнутые утром в пятницу договоренности двух сторон о прекращении огня.Киргизия также утверждает, что, несмотря на объявленное обеими республиками прекращение огня с 7:00 мск, обстрелы с противоположной стороны не прекращаются. По информации республиканского Минздрава, в результате обострения конфликта пострадали 11 киргизских военных.Утром в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщили РИА Новости о столкновениях на границе Таджикистана. Бишкек обвинил Душанбе в "вероломном нападении". Таджикистан в свою очередь возлагает ответственность за обострение ситуации на Киргизию.
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в мире, киргизия, таджикистан, согдийская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Согдийская область
07:28 16.09.2022 (обновлено: 08:14 16.09.2022)
 
Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном

Источник в силовых структурах сообщил о жертвах обстрела на киргизско-таджикской границе

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости. Лидия Исамова. Один таджикский пограничник погиб, трое получили ранения при обстреле заставы "Душанбе" в Исфаринском районе Согдийской области со стороны Киргизии, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах области.
"В результате непрекращающегося минометного обстрела таджикской территории погиб один таджикский пограничник, трое получили ранения в результате непрекращающегося обстрела из тяжелого орудия и минометов", — заявил собеседник агентства.
По его данным, стрельба продолжается, несмотря на достигнутые утром в пятницу договоренности двух сторон о прекращении огня.
Киргизия также утверждает, что, несмотря на объявленное обеими республиками прекращение огня с 7:00 мск, обстрелы с противоположной стороны не прекращаются. По информации республиканского Минздрава, в результате обострения конфликта пострадали 11 киргизских военных.
Утром в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщили РИА Новости о столкновениях на границе Таджикистана. Бишкек обвинил Душанбе в "вероломном нападении". Таджикистан в свою очередь возлагает ответственность за обострение ситуации на Киргизию.

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