https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817155516.html

Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном

Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

Источник сообщил о жертвах обстрела на границе Киргизии с Таджикистаном

Один таджикский пограничник погиб, трое получили ранения при обстреле заставы "Душанбе" в Исфаринском районе Согдийской области со стороны Киргизии, сообщил... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T07:28

2022-09-16T07:28

2022-09-16T08:14

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ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости. Лидия Исамова. Один таджикский пограничник погиб, трое получили ранения при обстреле заставы "Душанбе" в Исфаринском районе Согдийской области со стороны Киргизии, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах области.По его данным, стрельба продолжается, несмотря на достигнутые утром в пятницу договоренности двух сторон о прекращении огня.Киргизия также утверждает, что, несмотря на объявленное обеими республиками прекращение огня с 7:00 мск, обстрелы с противоположной стороны не прекращаются. По информации республиканского Минздрава, в результате обострения конфликта пострадали 11 киргизских военных.Утром в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщили РИА Новости о столкновениях на границе Таджикистана. Бишкек обвинил Душанбе в "вероломном нападении". Таджикистан в свою очередь возлагает ответственность за обострение ситуации на Киргизию.

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html

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в мире, киргизия, таджикистан, согдийская область