https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817155331.html
Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу
Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу - РИА Новости, 16.09.2022
Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу
Главы приграничных Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T07:22
2022-09-16T07:22
2022-09-16T07:25
в мире
киргизия
таджикистан
баткенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101506/69/1015066982_0:28:3000:1716_1920x0_80_0_0_05085866c779d76116bad363d1761091.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Главы приграничных Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, по состоянию на 09.30 (6.30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной, перестрелки продолжаются по всему периметру границы в Баткенской области. Сообщается, что таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html
киргизия
таджикистан
баткенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101506/69/1015066982_338:0:2662:1743_1920x0_80_0_0_7e1ccaabf0ea1adb1a88bf5057a37607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Баткенская область
07:22 16.09.2022 (обновлено: 07:25 16.09.2022)
Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу
Главы областей Киргизии и Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Главы приграничных Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"На КПП "Кызыл-Бель- автодорожный" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Во встрече примут участие представители пограничных сил сторон", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по состоянию на 09.30 (6.30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной, перестрелки продолжаются по всему периметру границы в Баткенской области. Сообщается, что таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы.
"Личный состав пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, продолжает вести бои. Пограничники Кыргызстана в ответ на вооруженную агрессию таджикской стороны принимают адекватные меры, используют всю имеющуюся технику и вооружение для принуждения противника к прекращению огня", - подчеркнули в пресс-службе.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.