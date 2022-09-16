https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817155331.html

Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу

Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу - РИА Новости, 16.09.2022

Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана запланировали встречу

Главы приграничных Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T07:22

2022-09-16T07:22

2022-09-16T07:25

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киргизия

таджикистан

баткенская область

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Главы приграничных Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, по состоянию на 09.30 (6.30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной, перестрелки продолжаются по всему периметру границы в Баткенской области. Сообщается, что таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html

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в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область