https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152955.html

Киргизия обвинила Таджикистан в "вероломном нападении"

Киргизия обвинила Таджикистан в "вероломном нападении" - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия обвинила Таджикистан в "вероломном нападении"

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты, соответствующее заявление в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:18

2022-09-16T06:18

2022-09-16T06:18

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты, соответствующее заявление в пятницу распространил пресс-центр погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики.Подчеркивается, что погранслужба "выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы и отмечает участившиеся провокации на государственной границе, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана, проводящих агитацию и пропаганду идей, направленных на разжигание и нетерпимость к гражданам и военнослужащим Кыргызской Республики".В погранслужбы призвали таджикскую сторону "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html

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в мире, таджикистан, киргизия