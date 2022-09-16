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В Киргизии началась эвакуация мирных жителей на границе с Таджикистаном
В Киргизии началась эвакуация мирных жителей на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии началась эвакуация мирных жителей на границе с Таджикистаном
Эвакуация мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения между военными двух стран, началась в Киргизии, сообщает администрация... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:17
2022-09-16T06:17
2022-09-16T06:17
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Эвакуация мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения между военными двух стран, началась в Киргизии, сообщает администрация Баткенской области Киргизии."Начата эвакуация мирных жителей из опасных районов", - заявил представитель администрации.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
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в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Баткенская область
В Киргизии началась эвакуация мирных жителей на границе с Таджикистаном
В Киргизии началась эвакуация мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Эвакуация мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения между военными двух стран, началась в Киргизии, сообщает администрация Баткенской области Киргизии.
"Начата эвакуация мирных жителей из опасных районов", - заявил представитель администрации.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.