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Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе
Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:01
2022-09-16T06:01
2022-09-16T06:01
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии."По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - заявил представитель администрации.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских, Таджикистан сообщал о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html
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в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе
Четверо киргизских военнослужащих ранены в столкновениях на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии.
"По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - заявил представитель администрации.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских, Таджикистан сообщал о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.