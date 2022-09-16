Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152148.html
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе
Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:01
2022-09-16T06:01
в мире
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731185364_145:0:3786:2048_1920x0_80_0_0_1f3a4ffb5e370fc8def637979cb1ba15.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии."По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - заявил представитель администрации.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских, Таджикистан сообщал о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html
https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731185364_903:0:3634:2048_1920x0_80_0_0_07f99fa216e2decae41706031e544e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
06:01 16.09.2022
 
Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе

Четверо киргизских военнослужащих ранены в столкновениях на границе с Таджикистаном

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии.
"По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - заявил представитель администрации.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских, Таджикистан сообщал о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

Читайте также:

 
В миреТаджикистанКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала