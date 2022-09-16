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Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе

Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022

Стало известно о раненых на киргизско-таджикской границе

Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:01

2022-09-16T06:01

2022-09-16T06:01

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии."По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - заявил представитель администрации.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских, Таджикистан сообщал о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html

https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html

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