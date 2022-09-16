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Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны таджикских военных

Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны таджикских военных - РИА Новости, 16.09.2022

Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны таджикских военных

Таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T04:24

2022-09-16T04:24

2022-09-16T04:44

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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.Сообщается, что огонь открыли также по киргизской погранзаставе "Самаркандек".По словам представителя ведомства, по состоянию на 7.00 (4.00 мск. — Прим. ред.) на границе характеризуется как напряженная, а подразделения пограничной службы Киргизии, дислоцированные на этом участке, несут службу в усиленном режиме."Пограничная служба ГКНБ принимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта", — заявил представитель пресс-службы.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html

https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html

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в мире, киргизия, таджикистан