https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

"Накрывали "Градом". Что привело к боям на границе Киргизии и Таджикистана

"Накрывали "Градом". Что привело к боям на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 16.09.2022

"Накрывали "Градом". Что привело к боям на границе Киргизии и Таджикистана

Таджикистан и Киргизия оказались в шаге от полномасштабной войны. Виной всему неустановленная граница на участке протяженностью около 500 километров. Это давний РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:09

2022-09-16T17:09

2022-09-16T17:47

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Таджикистан и Киргизия оказались в шаге от полномасштабной войны. Виной всему неустановленная граница на участке протяженностью около 500 километров. Это давний конфликт, но в последние годы ситуация ухудшилась. Как удалось урегулировать очередное обострение — в материале РИА Новости.Шквальный огоньВ Бишкеке заявили, что утром 14 сентября киргизские пограничники вступили в бой с таджикскими на линии соприкосновения между Баткенской областью Киргизии и Согдийской Таджикистана. Киргизы утверждают, что таджики незаконно "организовали опорный пункт в серой зоне". Те настаивают, что ничего не нарушали, а соседи "проявили немотивированную агрессию".Сначала применяли стрелковое оружие, затем ударили и минометы. В результате у киргизов как минимум пятеро раненых, в том числе трое гражданских, у таджиков — двое погибших и 11 раненых, среди которых пятеро мирных жителей.На следующий день было относительно спокойно, но 16 сентября таджики подтянули танки и РСЗО "Град". Боевые действия развернулись по всей границе Баткенской области с Таджикистаном. В частности, бои затронули таджикский анклав Ворух, киргизские поселки Арка, Интернационал, Достук, Жаштык, Центральное, Максат и Кулунду. Киргизы эвакуировали семь населенных пунктов на спорной территории.Весной прошлого года тут тоже были бои. Продолжались около недели. Погибли 36 граждан Киргизии, ранения получили свыше 180, больше 60 тысяч стали беженцами. Таджикистан потерял убитыми до десяти человек, 90 раненых.Сейчас события развивались по схожему сценарию. В таджикской погранслужбе говорят, что в пятницу утром киргизский спецназ поджег несколько домов и хозяйственные постройки в поселках Богистон и Лакон города Исфара. В свою очередь, киргизы публикуют фотографии горящих объектов в Баткене, по которому ударили из систем залпового огня. Там пострадали аэропорт и военкомат. К тому же таджикские военные захватили школу в селе Достук. С обеих сторон десятки раненых.Дипломатические усилияВ ноте протеста в адрес Таджикистана МИД Киргизии отмечает, что Душанбе заранее стянул к границам войска, а затем "вероломно атаковал" пограничные и гражданские объекты. Бишкек призывает прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Таджикские власти уверяют, что предлагали перемирие, но Киргизия ответила шквальным огнем из всех имеющихся видов оружия.Обе страны входят в ОДКБ. Генсек этого военного блока Станислав Зась созвонился с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзодой. Все согласились с тем, что обстрелы нужно прекратить.Президент Киргизии Садыр Жапаров решил срочно покинуть саммит ШОС в Узбекистане, чтобы провести экстренное совещание. Перед этим побеседовал с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Оба президента поручили своим силовикам отвести войска от линии соприкосновения.В итоге начальники ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о перемирии с 16:00 по местному времени. Одновременно таджикские власти перевели все силовые структуры в режим повышенной боеготовности.Вечный спорУ Киргизии и Таджикистана около 70 спорных участков границы. Ее общая протяженность — 971 километр, но описаны только 519. В Бишкеке и Душанбе показывают разные карты. Например, по поводу Воруха киргизы ссылаются на документы 1958-1959-го, по которым город получается эксклавом Таджикистана (со всех сторон окружен Киргизией). В Душанбе больше нравится вариант 1924-1939 годов, где Ворух связан с основной территорией.Взаимное нежелание идти на компромисс связано со многими обстоятельствами. Важную роль играют источники воды, а также транспортные коммуникации, которые могут быть перерезаны, если Таджикистан получит контроль над дорогой в Ворух."В Бишкеке и Душанбе принимают определенные решения, но нет сильного бюрократического аппарата для контроля за их исполнением на местах. Плюс в отсутствии границы заинтересованы контрабандисты", — объясняет старший научный сотрудник сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Еще несколько лет назад было сложно представить полноценный вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Но теперь этим грозит обернуться любая стычка на границе."Выход из кризиса можно найти при участии международных посредников в лице ОДКБ или ШОС. Не исключено, что стороны разберутся самостоятельно, но пока динамика отрицательная. Если раньше киргизы и таджики просто дрались и закидывали друг друга камнями, то теперь в ход идут реактивные установки и танки", — отмечает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что противоречия между Таджикистаном и Киргизией необходимо преодолеть в кратчайшие сроки, иначе дальнейшее полноценное развитие региона и интеграционных организаций с участием этих стран будет невозможным.

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

https://ria.ru/20220618/ssha-1796159359.html

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