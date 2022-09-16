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Путин начал переговоры с Алиевым - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин начал переговоры с Алиевым
Путин начал переговоры с Алиевым - РИА Новости, 16.09.2022
Путин начал переговоры с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Самарканде. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:50
2022-09-16T17:51
азербайджан
в мире
владимир путин
ильхам алиев
россия
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Самарканде.Встреча проходит на полях саммита ШОС на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне переговоров с Алиевым Путин обсудил положение дел по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, который в связи с происходящими событиями не поехал на саммит.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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азербайджан, в мире, владимир путин, ильхам алиев, россия, шос, саммит шос в самарканде
Азербайджан, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
17:50 16.09.2022 (обновлено: 17:51 16.09.2022)
 
Путин начал переговоры с Алиевым

Путин начал переговоры с президентом Азербайджана Алиевым на саммите ШОС в Самарканде

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
 Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Самарканде.
Встреча проходит на полях саммита ШОС на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне переговоров с Алиевым Путин обсудил положение дел по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, который в связи с происходящими событиями не поехал на саммит.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
 
АзербайджанВ миреВладимир ПутинИльхам АлиевРоссияШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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