17:50 16.09.2022 (обновлено: 17:51 16.09.2022)
Путин начал переговоры с Алиевым
Путин начал переговоры с президентом Азербайджана Алиевым на саммите ШОС в Самарканде
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Самарканде.
Встреча проходит на полях саммита ШОС на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне переговоров с Алиевым Путин обсудил положение дел по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, который в связи с происходящими событиями не поехал на саммит.
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В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.