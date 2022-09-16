https://ria.ru/20220916/peregovory-1817374131.html

Путин начал переговоры с Алиевым

Путин начал переговоры с Алиевым - РИА Новости, 16.09.2022

Путин начал переговоры с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Самарканде. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:50

2022-09-16T17:50

2022-09-16T17:51

азербайджан

в мире

владимир путин

ильхам алиев

россия

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Самарканде.Встреча проходит на полях саммита ШОС на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне переговоров с Алиевым Путин обсудил положение дел по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, который в связи с происходящими событиями не поехал на саммит.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

азербайджан

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, в мире, владимир путин, ильхам алиев, россия, шос, саммит шос в самарканде