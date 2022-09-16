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Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде - РИА Новости, 16.09.2022
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:39
2022-09-16T17:27
владимир путин
россия
самарканд
шос
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил корреспондент РИА Новости.Ожидается, что два лидера обсудят двусторонние экономические вопросы и выполнение стамбульской зерновой сделки.По информации Bloomberg, которое ссылается на информированного турецкого чиновника, Эрдоган на встрече с Путиным собирается просить 25-процентную скидку на российский газ, а также согласие на оплату части счетов в лирах.В пятницу на заседании Совета глав государств, членов ШОС, Путин указывал, что не все договоренности по стамбульской сделке выполняются. В частности, по-прежнему действуют ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу зерна из украинских портов. Впоследствии Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают суть договоренностей: большая часть судов с украинским продовольствием идет не в нуждающиеся страны, а в Европу. Постпред России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продления продуктовой сделки из-за невыполнения договоренностей о поставках российского зерна и удобрений за рубеж. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, юридически этому ничего не мешает, но на деле суда не пускают в порты.
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владимир путин, россия, самарканд, шос, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
Владимир Путин, Россия, Самарканд, ШОС, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире
16:39 16.09.2022 (обновлено: 17:27 16.09.2022)
 
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде

Путин и президент Турции Эрдоган начали переговоры в Самарканде

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что два лидера обсудят двусторонние экономические вопросы и выполнение стамбульской зерновой сделки.
По информации Bloomberg, которое ссылается на информированного турецкого чиновника, Эрдоган на встрече с Путиным собирается просить 25-процентную скидку на российский газ, а также согласие на оплату части счетов в лирах.
В пятницу на заседании Совета глав государств, членов ШОС, Путин указывал, что не все договоренности по стамбульской сделке выполняются. В частности, по-прежнему действуют ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу зерна из украинских портов. Впоследствии Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают суть договоренностей: большая часть судов с украинским продовольствием идет не в нуждающиеся страны, а в Европу. Постпред России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продления продуктовой сделки из-за невыполнения договоренностей о поставках российского зерна и удобрений за рубеж. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, юридически этому ничего не мешает, но на деле суда не пускают в порты.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 16:25
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ
 
Владимир ПутинРоссияСамаркандШОСРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ мире
 
 
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