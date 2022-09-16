16:39 16.09.2022 (обновлено: 17:27 16.09.2022)
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде
Путин и президент Турции Эрдоган начали переговоры в Самарканде
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что два лидера обсудят двусторонние экономические вопросы и выполнение стамбульской зерновой сделки.
По информации Bloomberg, которое ссылается на информированного турецкого чиновника, Эрдоган на встрече с Путиным собирается просить 25-процентную скидку на российский газ, а также согласие на оплату части счетов в лирах.
В пятницу на заседании Совета глав государств, членов ШОС, Путин указывал, что не все договоренности по стамбульской сделке выполняются. В частности, по-прежнему действуют ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу зерна из украинских портов. Впоследствии Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают суть договоренностей: большая часть судов с украинским продовольствием идет не в нуждающиеся страны, а в Европу. Постпред России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продления продуктовой сделки из-за невыполнения договоренностей о поставках российского зерна и удобрений за рубеж. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, юридически этому ничего не мешает, но на деле суда не пускают в порты.