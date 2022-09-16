https://ria.ru/20220916/peregovory-1817331472.html

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде - РИА Новости, 16.09.2022

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Самарканде

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:39

2022-09-16T16:39

2022-09-16T17:27

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самарканд

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил корреспондент РИА Новости.Ожидается, что два лидера обсудят двусторонние экономические вопросы и выполнение стамбульской зерновой сделки.По информации Bloomberg, которое ссылается на информированного турецкого чиновника, Эрдоган на встрече с Путиным собирается просить 25-процентную скидку на российский газ, а также согласие на оплату части счетов в лирах.В пятницу на заседании Совета глав государств, членов ШОС, Путин указывал, что не все договоренности по стамбульской сделке выполняются. В частности, по-прежнему действуют ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу зерна из украинских портов. Впоследствии Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают суть договоренностей: большая часть судов с украинским продовольствием идет не в нуждающиеся страны, а в Европу. Постпред России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продления продуктовой сделки из-за невыполнения договоренностей о поставках российского зерна и удобрений за рубеж. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, юридически этому ничего не мешает, но на деле суда не пускают в порты.

https://ria.ru/20220916/gaz-1817322891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, самарканд, шос, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире