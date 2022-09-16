10:08 16.09.2022 (обновлено: 10:19 16.09.2022)
Путин ночью поговорил по телефону с Пашиняном
Песков сообщил о ночном телефонном разговоре Путина и Пашиняна
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин сейчас находится в Самарканде. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР. В пятницу в Самарканде проходит саммит ШОС, у российского лидера запланированы на этот день встречи с президентом Турции, премьером Индии и президентом Азербайджана.
"Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", - сказал Песков. По данным пресс-службы армянского кабмина, Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. Пашинян в пятницу заявил, что в результате конфликта на границе погибли 135 человек.