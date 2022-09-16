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Путин ночью поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин ночью поговорил по телефону с Пашиняном
Путин ночью поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости, 16.09.2022
Путин ночью поговорил по телефону с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:08
2022-09-16T10:19
владимир путин
никол пашинян
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин сейчас находится в Самарканде. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР. В пятницу в Самарканде проходит саммит ШОС, у российского лидера запланированы на этот день встречи с президентом Турции, премьером Индии и президентом Азербайджана."Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", - сказал Песков. По данным пресс-службы армянского кабмина, Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. Пашинян в пятницу заявил, что в результате конфликта на границе погибли 135 человек.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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владимир путин, никол пашинян, в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия
Владимир Путин, Никол Пашинян, В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия
10:08 16.09.2022 (обновлено: 10:19 16.09.2022)
 
Путин ночью поговорил по телефону с Пашиняном

Песков сообщил о ночном телефонном разговоре Путина и Пашиняна

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин сейчас находится в Самарканде. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР. В пятницу в Самарканде проходит саммит ШОС, у российского лидера запланированы на этот день встречи с президентом Турции, премьером Индии и президентом Азербайджана.
"Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", - сказал Песков. По данным пресс-службы армянского кабмина, Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. Пашинян в пятницу заявил, что в результате конфликта на границе погибли 135 человек.

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