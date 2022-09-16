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Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах - РИА Новости, 16.09.2022
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Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах
Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах
Киргизия и Таджикистан, несмотря на объявленное прекращение огня, снова обвинили друг друга в обстрелах. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:04
2022-09-16T22:56
киргизия
таджикистан
в мире
столкновения на границе таджикистана и киргизии
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан, несмотря на объявленное прекращение огня, снова обвинили друг друга в обстрелах.Так, в Бишкеке утверждают, что таджикские военные продолжают обстрел позиций их войск, большое количество жертв среди военных.По его словам, обстановка остается напряженной. Ведомство также утверждает, что "на территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии"."В 22:20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", — уточнили в пресс-службе.В Душанбе, в свою очередь, заявили, что Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для обстрела домов и гражданских объектов в Таджикистане.По данным ведомства, Киргизия перебрасывает дополнительные силы и средства из центра Боткенского района Киргизии в приграничные районы Таджикистана.Ситуация на границе двух республик обострилась сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.
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киргизия, таджикистан, в мире, столкновения на границе таджикистана и киргизии, россия, бишкек
Киргизия, Таджикистан, В мире, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Россия, Бишкек
21:04 16.09.2022 (обновлено: 22:56 16.09.2022)
 

Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан, несмотря на объявленное прекращение огня, снова обвинили друг друга в обстрелах.
Так, в Бишкеке утверждают, что таджикские военные продолжают обстрел позиций их войск, большое количество жертв среди военных.
"С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои", — заявил представитель пресс-центра погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
По его словам, обстановка остается напряженной. Ведомство также утверждает, что "на территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии".
"В 22:20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", — уточнили в пресс-службе.
В Душанбе, в свою очередь, заявили, что Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для обстрела домов и гражданских объектов в Таджикистане.

"Несмотря на встречу руководителей первых силовых структур и объявление о прекращении огня, через полтора часа киргизская сторона начала стрельбу из группового вооружения и военной техники в направлении районов Бободжон, Гафуров, Ворух и Чоркух", — утверждают в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, Киргизия перебрасывает дополнительные силы и средства из центра Боткенского района Киргизии в приграничные районы Таджикистана.
Ситуация на границе двух республик обострилась сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.

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