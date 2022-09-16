https://ria.ru/20220916/obstrel-1817193079.html
Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене
Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене - РИА Новости, 16.09.2022
Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене
Таджикские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня по окрестностям аэропорта и окраинам областного центра Баткен в Киргизии, заявили РИА... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:18
2022-09-16T11:18
2022-09-16T11:24
в мире
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня по окрестностям аэропорта и окраинам областного центра Баткен в Киргизии, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)."Окрестности аэропорта г. Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города", - заявил представитель пресс-службы.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан
В мире, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан
11:18 16.09.2022 (обновлено: 11:24 16.09.2022)
Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене
Погранслужба Киргизии: таджикские РСЗО обстреляли окраины Баткена и окрестности аэропорта