https://ria.ru/20220916/obstrel-1817193079.html

Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене

Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене - РИА Новости, 16.09.2022

Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле окрестностей аэропорта в Баткене

Таджикские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня по окрестностям аэропорта и окраинам областного центра Баткен в Киргизии, заявили РИА... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:18

2022-09-16T11:18

2022-09-16T11:24

в мире

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня по окрестностям аэропорта и окраинам областного центра Баткен в Киргизии, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)."Окрестности аэропорта г. Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города", - заявил представитель пресс-службы.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.

https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан