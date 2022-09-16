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МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста - РИА Новости, 16.09.2022
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МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста
МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста - РИА Новости, 16.09.2022
МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста
МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста в связи с агрессией на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T07:55
2022-09-16T08:11
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста в связи с агрессией на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства."В здании министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, киргизской стороной отмечено, что "16 сентября 2022 года, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил, тяжелой военной техники, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики"."Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, а также не создавать ситуацию, которая может привести к эскалации обстановки в приграничных территориях, и вновь особо подчеркнула, что все возникающие на границе проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами", - подчеркнули в МИД.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817156798.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
07:55 16.09.2022 (обновлено: 08:11 16.09.2022)
 
МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста

МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста из-за конфликта на границе

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. МИД Киргизии вручил представителям Таджикистана ноту протеста в связи с агрессией на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
"В здании министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны", - заявил представитель пресс-службы.
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе
По его словам, киргизской стороной отмечено, что "16 сентября 2022 года, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил, тяжелой военной техники, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики".
"Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, а также не создавать ситуацию, которая может привести к эскалации обстановки в приграничных территориях, и вновь особо подчеркнула, что все возникающие на границе проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами", - подчеркнули в МИД.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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