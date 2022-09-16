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В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации

В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации - РИА Новости, 16.09.2022

В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации

Москва призывает Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации на границе двух стран, вновь обострившейся в ночь на 16 сентября,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:52

2022-09-16T12:52

2022-09-16T13:05

в мире

киргизия

таджикистан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

столкновения на границе таджикистана и киргизии

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва призывает Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации на границе двух стран, вновь обострившейся в ночь на 16 сентября, заявили в МИД РФ."Российская сторона продолжает с озабоченностью следить за напряженной обстановкой на киргизско-таджикской границе, которая вновь резко обострилась в ночь на 16 сентября в результате очередного витка вооруженного противостояния... Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.Основополагающей причиной конфликта, как заявляли ранее в Бишкеке и Душанбе, является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской границы. В МИД РФ выразили готовность к оказанию содействия в этом вопросе."По поступающей информации, граждане России, находящиеся в зоне напряженности, не пострадали", - также говорится в сообщении. Подчеркивается, что российские учителя, командированные в школы Согдийской области Республики Таджикистан, в безопасности, как и педагоги из России, работающие в школах Баткенской области Киргизской Республики.

https://ria.ru/20220916/shos-1817215139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), столкновения на границе таджикистана и киргизии, россия