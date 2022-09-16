Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/mid-1817222600.html
В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации
В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации - РИА Новости, 16.09.2022
В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации
Москва призывает Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации на границе двух стран, вновь обострившейся в ночь на 16 сентября,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:52
2022-09-16T13:05
в мире
киргизия
таджикистан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
столкновения на границе таджикистана и киргизии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва призывает Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации на границе двух стран, вновь обострившейся в ночь на 16 сентября, заявили в МИД РФ."Российская сторона продолжает с озабоченностью следить за напряженной обстановкой на киргизско-таджикской границе, которая вновь резко обострилась в ночь на 16 сентября в результате очередного витка вооруженного противостояния... Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.Основополагающей причиной конфликта, как заявляли ранее в Бишкеке и Душанбе, является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской границы. В МИД РФ выразили готовность к оказанию содействия в этом вопросе."По поступающей информации, граждане России, находящиеся в зоне напряженности, не пострадали", - также говорится в сообщении. Подчеркивается, что российские учителя, командированные в школы Согдийской области Республики Таджикистан, в безопасности, как и педагоги из России, работающие в школах Баткенской области Киргизской Республики.
https://ria.ru/20220916/shos-1817215139.html
киргизия
таджикистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, таджикистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), столкновения на границе таджикистана и киргизии, россия
В мире, Киргизия, Таджикистан, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Россия
12:52 16.09.2022 (обновлено: 13:05 16.09.2022)
 
В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации

В МИД призвали Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва призывает Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации на границе двух стран, вновь обострившейся в ночь на 16 сентября, заявили в МИД РФ.
"Российская сторона продолжает с озабоченностью следить за напряженной обстановкой на киргизско-таджикской границе, которая вновь резко обострилась в ночь на 16 сентября в результате очередного витка вооруженного противостояния... Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.
Основополагающей причиной конфликта, как заявляли ранее в Бишкеке и Душанбе, является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской границы. В МИД РФ выразили готовность к оказанию содействия в этом вопросе.
"По поступающей информации, граждане России, находящиеся в зоне напряженности, не пострадали", - также говорится в сообщении. Подчеркивается, что российские учителя, командированные в школы Согдийской области Республики Таджикистан, в безопасности, как и педагоги из России, работающие в школах Баткенской области Киргизской Республики.

Читайте также:

 
В миреКиргизияТаджикистанМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Столкновения на границе Таджикистана и КиргизииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала