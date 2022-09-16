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У Гросси нет энтузиазма относительно резолюции по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.09.2022
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У Гросси нет энтузиазма относительно резолюции по ЗАЭС, заявил Ульянов
У Гросси нет энтузиазма относительно резолюции по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.09.2022
У Гросси нет энтузиазма относительно резолюции по ЗАЭС, заявил Ульянов
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не подыгрывал соавторам антироссийской резолюции по Запорожской АЭС, очевидно, что энтузиазма по поводу документа не испытает,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:30
2022-09-16T17:54
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не подыгрывал соавторам антироссийской резолюции по Запорожской АЭС, очевидно, что энтузиазма по поводу документа не испытает, сказал РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.В четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались. В постпредстве России сообщили, что антироссийскую резолюцию протащили западные страны."Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступал вполне нейтрально, соавторам резолюции точно не подыгрывал. Очевидно, что энтузиазма по поводу такого документа он не испытывает", - сказал Ульянов.По его словам, в резолюции содержится масса грубых фактологических ошибок и искажений, ее значимость стремится к нулю или даже к минусу."Меня шокирует, во-первых, полное отсутствие профессионализма, во-вторых, что несмотря на это, большинство членов совета управляющих, 26 из 35, проголосовали за. При этом пять из проголосовавших "за" сказали, что резолюция им не нравится, но все равно проголосовали в поддержку. По сравнению с мартом, когда была принята похожая резолюция, на два воздержавшихся больше - Египет и Бурунди. Китай, как и мы, голосовал против", - отметил постпред.
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, россия
В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия
17:30 16.09.2022 (обновлено: 17:54 16.09.2022)
 
У Гросси нет энтузиазма относительно резолюции по ЗАЭС, заявил Ульянов

Постпред России Ульянов: у Гросси нет энтузиазма относительно резолюции по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не подыгрывал соавторам антироссийской резолюции по Запорожской АЭС, очевидно, что энтузиазма по поводу документа не испытает, сказал РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
В четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались. В постпредстве России сообщили, что антироссийскую резолюцию протащили западные страны.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступал вполне нейтрально, соавторам резолюции точно не подыгрывал. Очевидно, что энтузиазма по поводу такого документа он не испытывает", - сказал Ульянов.
По его словам, в резолюции содержится масса грубых фактологических ошибок и искажений, ее значимость стремится к нулю или даже к минусу.
"Меня шокирует, во-первых, полное отсутствие профессионализма, во-вторых, что несмотря на это, большинство членов совета управляющих, 26 из 35, проголосовали за. При этом пять из проголосовавших "за" сказали, что резолюция им не нравится, но все равно проголосовали в поддержку. По сравнению с мартом, когда была принята похожая резолюция, на два воздержавшихся больше - Египет и Бурунди. Китай, как и мы, голосовал против", - отметил постпред.

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