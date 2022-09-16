https://ria.ru/20220916/lugansk-1817245050.html

В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР

В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР - РИА Новости, 16.09.2022

В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР

Еще одной жертвой взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики стала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко, заявил агентству РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:42

2022-09-16T13:42

2022-09-16T15:03

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Еще одной жертвой взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики стала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко, заявил агентству РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Позже его слова подтвердил глава ЛНР Пасечник."Сообщают, что в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко", - заявил агентству Киселев.Глава республики Пасечник подтвердил, что в результате теракта погибли генпрокурор ЛНР и его заместитель, он заявил, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. "Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко", - написал Пасечник в Telegram.Глава ЛНР добавил, что правоохранители ЛНР разыскивают лиц, причастных к взрыву в здании Генпрокуратуры в Луганске.

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Кадры с места гибели генпрокурора ЛНР При разборе завалов в здании администрации в Херсоне нашли элементы HIMARS. Власти заявили, что здание не использовалось в военных целях, внутри был только гражданский персонал. 2022-09-16T13:42 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник