https://ria.ru/20220916/lugansk-1817245050.html
В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР
В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР - РИА Новости, 16.09.2022
В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР
Еще одной жертвой взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики стала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко, заявил агентству РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:42
2022-09-16T13:42
2022-09-16T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Еще одной жертвой взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики стала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко, заявил агентству РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Позже его слова подтвердил глава ЛНР Пасечник."Сообщают, что в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко", - заявил агентству Киселев.Глава республики Пасечник подтвердил, что в результате теракта погибли генпрокурор ЛНР и его заместитель, он заявил, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. "Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко", - написал Пасечник в Telegram.Глава ЛНР добавил, что правоохранители ЛНР разыскивают лиц, причастных к взрыву в здании Генпрокуратуры в Луганске.
https://ria.ru/20220916/lnr-1817259654.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места гибели генпрокурора ЛНР
При разборе завалов в здании администрации в Херсоне нашли элементы HIMARS. Власти заявили, что здание не использовалось в военных целях, внутри был только гражданский персонал.
2022-09-16T13:42
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник
13:42 16.09.2022 (обновлено: 15:03 16.09.2022)
В Луганске в результате теракта погибла заместитель генпрокурора ЛНР
Глава ЛНР Пасечник заявил о гибели генпрокурора Горенко и его зама Стегленко при взрыве