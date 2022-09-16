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Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/lnr-1817263695.html
Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю
Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю - РИА Новости, 16.09.2022
Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю
Количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:23
2022-09-16T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."За неполную текущую неделю по состоянию на 13.00 (совп. с мск.) 16 сентября можно констатировать практически десятикратное увеличение обстрелов по сравнению с предыдущей неделей. Хотелось бы отметить, что 90 процентов всех обстрелов осуществлялось при помощи РСЗО американского производства HIMARS", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220913/himars-1816613176.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, РСЗО HIMARS
14:23 16.09.2022
 
Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю

Подполковник Марочко: количество обстрелов ЛНР увеличилось почти в десять раз за неделю

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
"За неполную текущую неделю по состоянию на 13.00 (совп. с мск.) 16 сентября можно констатировать практически десятикратное увеличение обстрелов по сравнению с предыдущей неделей. Хотелось бы отметить, что 90 процентов всех обстрелов осуществлялось при помощи РСЗО американского производства HIMARS", - заявил Марочко.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 23:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаРСЗО HIMARS
 
 
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