https://ria.ru/20220916/lnr-1817263695.html

Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю

Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю - РИА Новости, 16.09.2022

Количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ увеличилось в десять раз за неделю

Количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:23

2022-09-16T14:23

2022-09-16T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."За неполную текущую неделю по состоянию на 13.00 (совп. с мск.) 16 сентября можно констатировать практически десятикратное увеличение обстрелов по сравнению с предыдущей неделей. Хотелось бы отметить, что 90 процентов всех обстрелов осуществлялось при помощи РСЗО американского производства HIMARS", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20220913/himars-1816613176.html

луганская народная республика

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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, рсзо himars