https://ria.ru/20220916/kuba-1817105614.html

Куба очень рассчитывает на российских туристов

Куба очень рассчитывает на российских туристов - РИА Новости, 16.09.2022

Куба очень рассчитывает на российских туристов

Российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению, наша страна может стать одной из первых по числу туристов, приезжающих на карибский... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T05:21

2022-09-16T05:21

2022-09-16T05:29

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению, наша страна может стать одной из первых по числу туристов, приезжающих на карибский остров, сообщил РИА Новости директор по западному направлению государственного туристического агентства Кубы Cubatur Карлос Альберто Риберо Гарсия."Мы знаем, что ваши туристы ищут солнце, пляжи и природу, в этом у нас большой потенциал", – сказал он.По его словам, Россия может превзойти другие страны по числу гостей, прибывающих на Кубу. "Или точно будет среди первых", – добавил глава агентства.Ранее сообщалось, что в начале октября впервые с марта будут запущены прямые рейсы из Москвы в Варадеро.

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новости - туризм, куба, россия, москва, отдых на море, куда поехать, что посмотреть