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Куба очень рассчитывает на российских туристов - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220916/kuba-1817105614.html
Куба очень рассчитывает на российских туристов
Куба очень рассчитывает на российских туристов - РИА Новости, 16.09.2022
Куба очень рассчитывает на российских туристов
Российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению, наша страна может стать одной из первых по числу туристов, приезжающих на карибский... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:21
2022-09-16T05:29
туризм
новости - туризм
куба
россия
москва
отдых на море
куда поехать
что посмотреть
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению, наша страна может стать одной из первых по числу туристов, приезжающих на карибский остров, сообщил РИА Новости директор по западному направлению государственного туристического агентства Кубы Cubatur Карлос Альберто Риберо Гарсия."Мы знаем, что ваши туристы ищут солнце, пляжи и природу, в этом у нас большой потенциал", – сказал он.По его словам, Россия может превзойти другие страны по числу гостей, прибывающих на Кубу. "Или точно будет среди первых", – добавил глава агентства.Ранее сообщалось, что в начале октября впервые с марта будут запущены прямые рейсы из Москвы в Варадеро.
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новости - туризм, куба, россия, москва, отдых на море, куда поехать, что посмотреть
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Россия, Москва, Отдых на море, куда поехать, что посмотреть
05:21 16.09.2022 (обновлено: 05:29 16.09.2022)
 
Куба очень рассчитывает на российских туристов

Россия может стать главным "поставщиком" туристов на Кубу, заявили власти острова

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВарадеро, Куба
Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению, наша страна может стать одной из первых по числу туристов, приезжающих на карибский остров, сообщил РИА Новости директор по западному направлению государственного туристического агентства Кубы Cubatur Карлос Альберто Риберо Гарсия.
"Мы знаем, что ваши туристы ищут солнце, пляжи и природу, в этом у нас большой потенциал", – сказал он.
По его словам, Россия может превзойти другие страны по числу гостей, прибывающих на Кубу. "Или точно будет среди первых", – добавил глава агентства.
Ранее сообщалось, что в начале октября впервые с марта будут запущены прямые рейсы из Москвы в Варадеро.

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ТуризмНовости - ТуризмКубаРоссияМоскваОтдых на морекуда поехатьчто посмотреть
 
 
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