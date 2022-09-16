https://ria.ru/20220916/krivoy_rog-1817181488.html

В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение

В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение - РИА Новости, 16.09.2022

В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение

В городе Кривой Рог Днепропетровской области удалось стабилизировать водоснабжение после ракетного удара в четверг по гидротехническим сооружениям, работы по... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:34

2022-09-16T10:34

2022-09-16T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

александр вилкул

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В городе Кривой Рог Днепропетровской области удалось стабилизировать водоснабжение после ракетного удара в четверг по гидротехническим сооружениям, работы по ликвидации последствий продолжаются, заявил мэр города Александр Вилкул.Ранее в четверг Виклул сообщил о ракетном обстреле промышленного предприятия города. В среду замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о ракетном ударе по Кривому Рогу, по его словам, удар пришелся по гидротехническому сооружению."На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано", - сообщил Вилкул в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220915/ingulets-1816921473.html

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Кирилл Волков

в мире, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, украина, ситуация в днр и лнр